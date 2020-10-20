١ XOF إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٠٥١٨٧٣٣ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٩٫٥٠٦٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى المتكال الموزمبيقي

xof
XOF
mzn
MZN
١ XOF٠٫١٠٥١٨٧ MZN
٥ XOF٠٫٥٢٥٩٣٧ MZN
١٠ XOF١٫٠٥١٨٧ MZN
٢٥ XOF٢٫٦٢٩٦٨ MZN
٥٠ XOF٥٫٢٥٩٣٧ MZN
١٠٠ XOF١٠٫٥١٨٧ MZN
٥٠٠ XOF٥٢٫٥٩٣٧ MZN
١٬٠٠٠ XOF١٠٥٫١٨٧ MZN
٥٬٠٠٠ XOF٥٢٥٫٩٣٧ MZN
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٠٥١٫٨٧ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mzn
MZN
xof
XOF
١ MZN٩٫٥٠٦٨٥ XOF
٥ MZN٤٧٫٥٣٤٢ XOF
١٠ MZN٩٥٫٠٦٨٥ XOF
٢٥ MZN٢٣٧٫٦٧١ XOF
٥٠ MZN٤٧٥٫٣٤٢ XOF
١٠٠ MZN٩٥٠٫٦٨٥ XOF
٥٠٠ MZN٤٬٧٥٣٫٤٢ XOF
١٬٠٠٠ MZN٩٬٥٠٦٫٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ MZN٤٧٬٥٣٤٫٢ XOF
١٠٬٠٠٠ MZN٩٥٬٠٦٨٫٥ XOF

مخطط XOF إلى MZN

1 XOF = ٠ MZN

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٥٨٠٠٫١٠٦٢٦
منخفض
٠٫١٠٣٥٨٠٫١٠٣٣٨
المتوسط
٠٫١٠٤٤٥٠٫١٠٤٦٦
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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