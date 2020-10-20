١ XOF إلى MWK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫٨٥٢١٥٥٤ الكواشا المالاوية

1 MWK = ٠٫٣٥٠٦١٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكواشا المالاوية

xof
XOF
mwk
MWK
١ XOF٢٫٨٥٢١٦ MWK
٥ XOF١٤٫٢٦٠٨ MWK
١٠ XOF٢٨٫٥٢١٦ MWK
٢٥ XOF٧١٫٣٠٣٩ MWK
٥٠ XOF١٤٢٫٦٠٨ MWK
١٠٠ XOF٢٨٥٫٢١٦ MWK
٥٠٠ XOF١٬٤٢٦٫٠٨ MWK
١٬٠٠٠ XOF٢٬٨٥٢٫١٦ MWK
٥٬٠٠٠ XOF١٤٬٢٦٠٫٨ MWK
١٠٬٠٠٠ XOF٢٨٬٥٢١٫٦ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى الفرنك الوسط أفريقي

mwk
MWK
xof
XOF
١ MWK٠٫٣٥٠٦١٢ XOF
٥ MWK١٫٧٥٣٠٦ XOF
١٠ MWK٣٫٥٠٦١٢ XOF
٢٥ MWK٨٫٧٦٥٣ XOF
٥٠ MWK١٧٫٥٣٠٦ XOF
١٠٠ MWK٣٥٫٠٦١٢ XOF
٥٠٠ MWK١٧٥٫٣٠٦ XOF
١٬٠٠٠ MWK٣٥٠٫٦١٢ XOF
٥٬٠٠٠ MWK١٬٧٥٣٫٠٦ XOF
١٠٬٠٠٠ MWK٣٬٥٠٦٫١٢ XOF

مخطط XOF إلى MWK

1 XOF = ٠ MWK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٨٨٢٧٢٫٨٨٨١
منخفض
٢٫٨١٩٣٢٫٨١٥٤
المتوسط
٢٫٨٤٢٦٢٫٨٤٩٠
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

More الكواشا المالاوية info

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