١ XOF إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٣٢٥٠٦٢٧ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٧٥٫٤٦٨١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الباتاكا الماكاوية

xof
XOF
mop
MOP
١ XOF٠٫٠١٣٢٥٠٦ MOP
٥ XOF٠٫٠٦٦٢٥٣١ MOP
١٠ XOF٠٫١٣٢٥٠٦ MOP
٢٥ XOF٠٫٣٣١٢٦٦ MOP
٥٠ XOF٠٫٦٦٢٥٣١ MOP
١٠٠ XOF١٫٣٢٥٠٦ MOP
٥٠٠ XOF٦٫٦٢٥٣١ MOP
١٬٠٠٠ XOF١٣٫٢٥٠٦ MOP
٥٬٠٠٠ XOF٦٦٫٢٥٣١ MOP
١٠٬٠٠٠ XOF١٣٢٫٥٠٦ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الفرنك الوسط أفريقي

mop
MOP
xof
XOF
١ MOP٧٥٫٤٦٨١ XOF
٥ MOP٣٧٧٫٣٤١ XOF
١٠ MOP٧٥٤٫٦٨١ XOF
٢٥ MOP١٬٨٨٦٫٧ XOF
٥٠ MOP٣٬٧٧٣٫٤١ XOF
١٠٠ MOP٧٬٥٤٦٫٨١ XOF
٥٠٠ MOP٣٧٬٧٣٤٫١ XOF
١٬٠٠٠ MOP٧٥٬٤٦٨٫١ XOF
٥٬٠٠٠ MOP٣٧٧٬٣٤١ XOF
١٠٬٠٠٠ MOP٧٥٤٬٦٨١ XOF

مخطط XOF إلى MOP

1 XOF = ٠ MOP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٣٩٣٠٫٠١٣٣٩٣
منخفض
٠٫٠١٣٠٩٦٠٫٠١٣٠٦١
المتوسط
٠٫٠١٣١٩٤٠٫٠١٣٢١٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

More الباتاكا الماكاوية info

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