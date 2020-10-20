١ XOF إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٣٫٤٥٥٣٥٠٦ الكيات البورمي

1 MMK = ٠٫٢٨٩٤٠٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكيات البورمي

xof
XOF
mmk
MMK
١ XOF٣٫٤٥٥٣٥ MMK
٥ XOF١٧٫٢٧٦٨ MMK
١٠ XOF٣٤٫٥٥٣٥ MMK
٢٥ XOF٨٦٫٣٨٣٨ MMK
٥٠ XOF١٧٢٫٧٦٨ MMK
١٠٠ XOF٣٤٥٫٥٣٥ MMK
٥٠٠ XOF١٬٧٢٧٫٦٨ MMK
١٬٠٠٠ XOF٣٬٤٥٥٫٣٥ MMK
٥٬٠٠٠ XOF١٧٬٢٧٦٫٨ MMK
١٠٬٠٠٠ XOF٣٤٬٥٥٣٫٥ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mmk
MMK
xof
XOF
١ MMK٠٫٢٨٩٤٠٦ XOF
٥ MMK١٫٤٤٧٠٣ XOF
١٠ MMK٢٫٨٩٤٠٦ XOF
٢٥ MMK٧٫٢٣٥١٦ XOF
٥٠ MMK١٤٫٤٧٠٣ XOF
١٠٠ MMK٢٨٫٩٤٠٦ XOF
٥٠٠ MMK١٤٤٫٧٠٣ XOF
١٬٠٠٠ MMK٢٨٩٫٤٠٦ XOF
٥٬٠٠٠ MMK١٬٤٤٧٫٠٣ XOF
١٠٬٠٠٠ MMK٢٬٨٩٤٫٠٦ XOF

مخطط XOF إلى MMK

1 XOF = ٠ MMK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٤٩٣٥٣٫٤٩٣٥
منخفض
٣٫٤١٦٨٣٫٣٩٨٠
المتوسط
٣٫٤٤١٤٣٫٤٤٤٠
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

More الكيات البورمي info

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