١ XOF إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٣٧٫٩٤٠٥٢٠ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٠٢٦٣٥٧٠ XOF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Malagasy Franc

xof
XOF
mgf
MGF
١ XOF٣٧٫٩٤٠٥ MGF
٥ XOF١٨٩٫٧٠٣ MGF
١٠ XOF٣٧٩٫٤٠٥ MGF
٢٥ XOF٩٤٨٫٥١٣ MGF
٥٠ XOF١٬٨٩٧٫٠٣ MGF
١٠٠ XOF٣٬٧٩٤٫٠٥ MGF
٥٠٠ XOF١٨٬٩٧٠٫٣ MGF
١٬٠٠٠ XOF٣٧٬٩٤٠٫٥ MGF
٥٬٠٠٠ XOF١٨٩٬٧٠٣ MGF
١٠٬٠٠٠ XOF٣٧٩٬٤٠٥ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي

mgf
MGF
xof
XOF
١ MGF٠٫٠٢٦٣٥٧ XOF
٥ MGF٠٫١٣١٧٨٥ XOF
١٠ MGF٠٫٢٦٣٥٧ XOF
٢٥ MGF٠٫٦٥٨٩٢٦ XOF
٥٠ MGF١٫٣١٧٨٥ XOF
١٠٠ MGF٢٫٦٣٥٧ XOF
٥٠٠ MGF١٣٫١٧٨٥ XOF
١٬٠٠٠ MGF٢٦٫٣٥٧ XOF
٥٬٠٠٠ MGF١٣١٫٧٨٥ XOF
١٠٬٠٠٠ MGF٢٦٣٫٥٧ XOF

مخطط XOF إلى MGF

1 XOF = ٠ MGF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٤٢٨٢٧٫٤٢٨٢
منخفض
٧٫٢٥٠٦٧٫٠٨٦٥
المتوسط
٧٫٣٣٤٩٧٫٢٧٩٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings