١ XOF إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٨٠٢٠٧٦٥٢ الدينار الليبي

1 LYD = ١٢٤٫٦٧٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الليبي

xof
XOF
lyd
LYD
١ XOF٠٫٠٠٨٠٢٠٧٧ LYD
٥ XOF٠٫٠٤٠١٠٣٨ LYD
١٠ XOF٠٫٠٨٠٢٠٧٧ LYD
٢٥ XOF٠٫٢٠٠٥١٩ LYD
٥٠ XOF٠٫٤٠١٠٣٨ LYD
١٠٠ XOF٠٫٨٠٢٠٧٧ LYD
٥٠٠ XOF٤٫٠١٠٣٨ LYD
١٬٠٠٠ XOF٨٫٠٢٠٧٧ LYD
٥٬٠٠٠ XOF٤٠٫١٠٣٨ LYD
١٠٬٠٠٠ XOF٨٠٫٢٠٧٧ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

lyd
LYD
xof
XOF
١ LYD١٢٤٫٦٧٦ XOF
٥ LYD٦٢٣٫٣٨٢ XOF
١٠ LYD١٬٢٤٦٫٧٦ XOF
٢٥ LYD٣٬١١٦٫٩١ XOF
٥٠ LYD٦٬٢٣٣٫٨٢ XOF
١٠٠ LYD١٢٬٤٦٧٫٦ XOF
٥٠٠ LYD٦٢٬٣٣٨٫٢ XOF
١٬٠٠٠ LYD١٢٤٬٦٧٦ XOF
٥٬٠٠٠ LYD٦٢٣٬٣٨٢ XOF
١٠٬٠٠٠ LYD١٬٢٤٦٬٧٦٠ XOF

مخطط XOF إلى LYD

1 XOF = ٠ LYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٠٦٤٢٠٫٠٠٨٠٦٧٦
منخفض
٠٫٠٠٧٨٨٤٣٠٫٠٠٧٨٢٤٢
المتوسط
٠٫٠٠٧٩٥٨٩٠٫٠٠٧٩٦٧٤
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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