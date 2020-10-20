١ XOF إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٠٧١٤١١٧ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٩٣٣٫٣٤٨ XOF

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اللاتس اللاتفي

xof
XOF
lvl
LVL
١ XOF٠٫٠٠١٠٧١٤١ LVL
٥ XOF٠٫٠٠٥٣٥٧٠٦ LVL
١٠ XOF٠٫٠١٠٧١٤١ LVL
٢٥ XOF٠٫٠٢٦٧٨٥٣ LVL
٥٠ XOF٠٫٠٥٣٥٧٠٦ LVL
١٠٠ XOF٠٫١٠٧١٤١ LVL
٥٠٠ XOF٠٫٥٣٥٧٠٦ LVL
١٬٠٠٠ XOF١٫٠٧١٤١ LVL
٥٬٠٠٠ XOF٥٫٣٥٧٠٦ LVL
١٠٬٠٠٠ XOF١٠٫٧١٤١ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى الفرنك الوسط أفريقي

lvl
LVL
xof
XOF
١ LVL٩٣٣٫٣٤٨ XOF
٥ LVL٤٬٦٦٦٫٧٤ XOF
١٠ LVL٩٬٣٣٣٫٤٨ XOF
٢٥ LVL٢٣٬٣٣٣٫٧ XOF
٥٠ LVL٤٦٬٦٦٧٫٤ XOF
١٠٠ LVL٩٣٬٣٣٤٫٨ XOF
٥٠٠ LVL٤٦٦٬٦٧٤ XOF
١٬٠٠٠ LVL٩٣٣٬٣٤٨ XOF
٥٬٠٠٠ LVL٤٬٦٦٦٬٧٤٠ XOF
١٠٬٠٠٠ LVL٩٬٣٣٣٬٤٨٠ XOF

مخطط XOF إلى LVL

1 XOF = ٠ LVL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

More اللاتس اللاتفي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings