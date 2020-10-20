١ XOF إلى LUF

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦١٤٩٧٧٨١ Luxembourg Franc

1 LUF = ١٦٫٢٦٠٧ XOF

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Luxembourg Franc

xof
XOF
luf
LUF
١ XOF٠٫٠٦١٤٩٧٨ LUF
٥ XOF٠٫٣٠٧٤٨٩ LUF
١٠ XOF٠٫٦١٤٩٧٨ LUF
٢٥ XOF١٫٥٣٧٤٤ LUF
٥٠ XOF٣٫٠٧٤٨٩ LUF
١٠٠ XOF٦٫١٤٩٧٨ LUF
٥٠٠ XOF٣٠٫٧٤٨٩ LUF
١٬٠٠٠ XOF٦١٫٤٩٧٨ LUF
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٧٫٤٨٩ LUF
١٠٬٠٠٠ XOF٦١٤٫٩٧٨ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي

luf
LUF
xof
XOF
١ LUF١٦٫٢٦٠٧ XOF
٥ LUF٨١٫٣٠٣٧ XOF
١٠ LUF١٦٢٫٦٠٧ XOF
٢٥ LUF٤٠٦٫٥١٩ XOF
٥٠ LUF٨١٣٫٠٣٧ XOF
١٠٠ LUF١٬٦٢٦٫٠٧ XOF
٥٠٠ LUF٨٬١٣٠٫٣٧ XOF
١٬٠٠٠ LUF١٦٬٢٦٠٫٧ XOF
٥٬٠٠٠ LUF٨١٬٣٠٣٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ LUF١٦٢٬٦٠٧ XOF

مخطط XOF إلى LUF

1 XOF = ٠ LUF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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