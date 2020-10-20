١ XOF إلى LTC

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٢٢١٨٧٩٤٥٧٩٥ Litecoin

1 LTC = ٤٥٬٠٦٩٫٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Litecoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Litecoin

xof
XOF
ltc
LTC
١ XOF٠٫٠٠٠٠٢٢١٨٧٩ LTC
٥ XOF٠٫٠٠٠١١٠٩٤ LTC
١٠ XOF٠٫٠٠٠٢٢١٨٧٩ LTC
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٥٥٤٦٩٩ LTC
٥٠ XOF٠٫٠٠١١٠٩٤ LTC
١٠٠ XOF٠٫٠٠٢٢١٨٧٩ LTC
٥٠٠ XOF٠٫٠١١٠٩٤ LTC
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٢٢١٨٧٩ LTC
٥٬٠٠٠ XOF٠٫١١٠٩٤ LTC
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٢٢١٨٧٩ LTC

حوِّل Litecoin إلى الفرنك الوسط أفريقي

ltc
LTC
xof
XOF
١ LTC٤٥٬٠٦٩٫٥ XOF
٥ LTC٢٢٥٬٣٤٨ XOF
١٠ LTC٤٥٠٬٦٩٥ XOF
٢٥ LTC١٬١٢٦٬٧٤٠ XOF
٥٠ LTC٢٬٢٥٣٬٤٨٠ XOF
١٠٠ LTC٤٬٥٠٦٬٩٥٠ XOF
٥٠٠ LTC٢٢٬٥٣٤٬٨٠٠ XOF
١٬٠٠٠ LTC٤٥٬٠٦٩٬٥٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ LTC٢٢٥٬٣٤٨٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ LTC٤٥٠٬٦٩٥٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى LTC

1 XOF = ٠ LTC

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Litecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٤٨٥٠٫٠٠٠٠٢٣٤٨٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٩٤٠٥٠٫٠٠٠٠١٦٠٢٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢١٣٣٦٠٫٠٠٠٠٢٠٠٢٠
التقلب
٢٫٢٧٪؜٢٫٨٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ltc

LTC - Litecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Litecoin هو سعر الصرف للزوج LTC إلى USD. رمز العملة لـ Litecoin هو LTC. رمز العملة هو Ł.

More Litecoin info

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