١ XOF إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٣١٩٩٦١٠٠ الدولار الليبيري

1 LRD = ٣٫١٢٥٣٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الليبيري

xof
XOF
lrd
LRD
١ XOF٠٫٣١٩٩٦١ LRD
٥ XOF١٫٥٩٩٨١ LRD
١٠ XOF٣٫١٩٩٦١ LRD
٢٥ XOF٧٫٩٩٩٠٣ LRD
٥٠ XOF١٥٫٩٩٨١ LRD
١٠٠ XOF٣١٫٩٩٦١ LRD
٥٠٠ XOF١٥٩٫٩٨١ LRD
١٬٠٠٠ XOF٣١٩٫٩٦١ LRD
٥٬٠٠٠ XOF١٬٥٩٩٫٨١ LRD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٬١٩٩٫٦١ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى الفرنك الوسط أفريقي

lrd
LRD
xof
XOF
١ LRD٣٫١٢٥٣٨ XOF
٥ LRD١٥٫٦٢٦٩ XOF
١٠ LRD٣١٫٢٥٣٨ XOF
٢٥ LRD٧٨٫١٣٤٥ XOF
٥٠ LRD١٥٦٫٢٦٩ XOF
١٠٠ LRD٣١٢٫٥٣٨ XOF
٥٠٠ LRD١٬٥٦٢٫٦٩ XOF
١٬٠٠٠ LRD٣٬١٢٥٫٣٨ XOF
٥٬٠٠٠ LRD١٥٬٦٢٦٫٩ XOF
١٠٬٠٠٠ LRD٣١٬٢٥٣٫٨ XOF

مخطط XOF إلى LRD

1 XOF = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٢٢٢٧٠٫٣٢٢٢٧
منخفض
٠٫٣١٥٦١٠٫٣١٠٦٣
المتوسط
٠٫٣١٨٤٧٠٫٣١٧٧٨
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

More الدولار الليبيري info

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