١ XOF إلى LKR

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٥٠٠٣٦٤١٢ الروبية السريلانكية
1 LKR = ١٫٩٩٨٥٤ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٥٠٠٣٦٤١٢ الروبية السريلانكية
1 LKR = ١٫٩٩٨٥٤ XOF
XOF
LKR
|١ XOF
|٠٫٥٠٠٣٦٤ LKR
|٥ XOF
|٢٫٥٠١٨٢ LKR
|١٠ XOF
|٥٫٠٠٣٦٤ LKR
|٢٥ XOF
|١٢٫٥٠٩١ LKR
|٥٠ XOF
|٢٥٫٠١٨٢ LKR
|١٠٠ XOF
|٥٠٫٠٣٦٤ LKR
|٥٠٠ XOF
|٢٥٠٫١٨٢ LKR
|١٬٠٠٠ XOF
|٥٠٠٫٣٦٤ LKR
|٥٬٠٠٠ XOF
|٢٬٥٠١٫٨٢ LKR
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٥٬٠٠٣٫٦٤ LKR
1 XOF = ٠ LKR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٥٠١٩٣
|٠٫٥٠١٩٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٤٩٥٩٤
|٠٫٤٨٢٣٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٤٩٨٨١
|٠٫٤٩٣٩٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٩٪
|٠٫٣٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.More الروبية السريلانكية info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings