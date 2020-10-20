١ XOF إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٥٠٠٣٦٤١٢ الروبية السريلانكية

1 LKR = ١٫٩٩٨٥٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية السريلانكية

xof
XOF
lkr
LKR
١ XOF٠٫٥٠٠٣٦٤ LKR
٥ XOF٢٫٥٠١٨٢ LKR
١٠ XOF٥٫٠٠٣٦٤ LKR
٢٥ XOF١٢٫٥٠٩١ LKR
٥٠ XOF٢٥٫٠١٨٢ LKR
١٠٠ XOF٥٠٫٠٣٦٤ LKR
٥٠٠ XOF٢٥٠٫١٨٢ LKR
١٬٠٠٠ XOF٥٠٠٫٣٦٤ LKR
٥٬٠٠٠ XOF٢٬٥٠١٫٨٢ LKR
١٠٬٠٠٠ XOF٥٬٠٠٣٫٦٤ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى الفرنك الوسط أفريقي

lkr
LKR
xof
XOF
١ LKR١٫٩٩٨٥٤ XOF
٥ LKR٩٫٩٩٢٧٢ XOF
١٠ LKR١٩٫٩٨٥٤ XOF
٢٥ LKR٤٩٫٩٦٣٦ XOF
٥٠ LKR٩٩٫٩٢٧٢ XOF
١٠٠ LKR١٩٩٫٨٥٤ XOF
٥٠٠ LKR٩٩٩٫٢٧٢ XOF
١٬٠٠٠ LKR١٬٩٩٨٫٥٤ XOF
٥٬٠٠٠ LKR٩٬٩٩٢٫٧٢ XOF
١٠٬٠٠٠ LKR١٩٬٩٨٥٫٤ XOF

مخطط XOF إلى LKR

1 XOF = ٠ LKR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٠١٩٣٠٫٥٠١٩٣
منخفض
٠٫٤٩٥٩٤٠٫٤٨٢٣٤
المتوسط
٠٫٤٩٨٨١٠٫٤٩٣٩٤
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السريلانكية info

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