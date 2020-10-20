١ XOF إلى LAK

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٣٦٫٤٩٣٠٥٤ الكيب اللاوسي
1 LAK = ٠٫٠٢٧٤٠٢٥ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٣٦٫٤٩٣٠٥٤ الكيب اللاوسي
1 LAK = ٠٫٠٢٧٤٠٢٥ XOF
XOF
LAK
|١ XOF
|٣٦٫٤٩٣١ LAK
|٥ XOF
|١٨٢٫٤٦٥ LAK
|١٠ XOF
|٣٦٤٫٩٣١ LAK
|٢٥ XOF
|٩١٢٫٣٢٦ LAK
|٥٠ XOF
|١٬٨٢٤٫٦٥ LAK
|١٠٠ XOF
|٣٬٦٤٩٫٣١ LAK
|٥٠٠ XOF
|١٨٬٢٤٦٫٥ LAK
|١٬٠٠٠ XOF
|٣٦٬٤٩٣٫١ LAK
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٨٢٬٤٦٥ LAK
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٣٦٤٬٩٣١ LAK
1 XOF = ٠ LAK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٦٫٣٠٧
|٣٦٫٣٠٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٥٫٢٨٤
|٣٤٫٢٣٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٥٫٧٦٠
|٣٥٫٢٩٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٥٪
|٠٫٥٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
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