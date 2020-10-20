١ XOF إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٣٦٫٤٩٣٠٥٤ الكيب اللاوسي

1 LAK = ٠٫٠٢٧٤٠٢٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكيب اللاوسي

xof
XOF
lak
LAK
١ XOF٣٦٫٤٩٣١ LAK
٥ XOF١٨٢٫٤٦٥ LAK
١٠ XOF٣٦٤٫٩٣١ LAK
٢٥ XOF٩١٢٫٣٢٦ LAK
٥٠ XOF١٬٨٢٤٫٦٥ LAK
١٠٠ XOF٣٬٦٤٩٫٣١ LAK
٥٠٠ XOF١٨٬٢٤٦٫٥ LAK
١٬٠٠٠ XOF٣٦٬٤٩٣٫١ LAK
٥٬٠٠٠ XOF١٨٢٬٤٦٥ LAK
١٠٬٠٠٠ XOF٣٦٤٬٩٣١ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الوسط أفريقي

lak
LAK
xof
XOF
١ LAK٠٫٠٢٧٤٠٢٥ XOF
٥ LAK٠٫١٣٧٠١٢ XOF
١٠ LAK٠٫٢٧٤٠٢٥ XOF
٢٥ LAK٠٫٦٨٥٠٦٢ XOF
٥٠ LAK١٫٣٧٠١٢ XOF
١٠٠ LAK٢٫٧٤٠٢٥ XOF
٥٠٠ LAK١٣٫٧٠١٢ XOF
١٬٠٠٠ LAK٢٧٫٤٠٢٥ XOF
٥٬٠٠٠ LAK١٣٧٫٠١٢ XOF
١٠٬٠٠٠ LAK٢٧٤٫٠٢٥ XOF

مخطط XOF إلى LAK

1 XOF = ٠ LAK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٦٫٣٠٧٣٦٫٣٠٧
منخفض
٣٥٫٢٨٤٣٤٫٢٣٥
المتوسط
٣٥٫٧٦٠٣٥٫٢٩٠
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings