١ XOF إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٧٨٠٧٥٤٢٦ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ١٫٢٨٠٨١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى التنج الكازاخستاني

xof
XOF
kzt
KZT
١ XOF٠٫٧٨٠٧٥٤ KZT
٥ XOF٣٫٩٠٣٧٧ KZT
١٠ XOF٧٫٨٠٧٥٤ KZT
٢٥ XOF١٩٫٥١٨٩ KZT
٥٠ XOF٣٩٫٠٣٧٧ KZT
١٠٠ XOF٧٨٫٠٧٥٤ KZT
٥٠٠ XOF٣٩٠٫٣٧٧ KZT
١٬٠٠٠ XOF٧٨٠٫٧٥٤ KZT
٥٬٠٠٠ XOF٣٬٩٠٣٫٧٧ KZT
١٠٬٠٠٠ XOF٧٬٨٠٧٫٥٤ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

kzt
KZT
xof
XOF
١ KZT١٫٢٨٠٨١ XOF
٥ KZT٦٫٤٠٤٠٦ XOF
١٠ KZT١٢٫٨٠٨١ XOF
٢٥ KZT٣٢٫٠٢٠٣ XOF
٥٠ KZT٦٤٫٠٤٠٦ XOF
١٠٠ KZT١٢٨٫٠٨١ XOF
٥٠٠ KZT٦٤٠٫٤٠٦ XOF
١٬٠٠٠ KZT١٬٢٨٠٫٨١ XOF
٥٬٠٠٠ KZT٦٬٤٠٤٫٠٦ XOF
١٠٬٠٠٠ KZT١٢٬٨٠٨٫١ XOF

مخطط XOF إلى KZT

1 XOF = ٠ KZT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٧٦٤٤٠٫٧٧٦٤٤
منخفض
٠٫٧٣٥٣٨٠٫٧١٨٧٣
المتوسط
٠٫٧٥١٤٥٠٫٧٣٦٨٠
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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