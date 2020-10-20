١ XOF إلى KZT

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٧٨٠٧٥٤٢٦ التنج الكازاخستاني
1 KZT = ١٫٢٨٠٨١ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٧٨٠٧٥٤٢٦ التنج الكازاخستاني
1 KZT = ١٫٢٨٠٨١ XOF
XOF
KZT
|١ XOF
|٠٫٧٨٠٧٥٤ KZT
|٥ XOF
|٣٫٩٠٣٧٧ KZT
|١٠ XOF
|٧٫٨٠٧٥٤ KZT
|٢٥ XOF
|١٩٫٥١٨٩ KZT
|٥٠ XOF
|٣٩٫٠٣٧٧ KZT
|١٠٠ XOF
|٧٨٫٠٧٥٤ KZT
|٥٠٠ XOF
|٣٩٠٫٣٧٧ KZT
|١٬٠٠٠ XOF
|٧٨٠٫٧٥٤ KZT
|٥٬٠٠٠ XOF
|٣٬٩٠٣٫٧٧ KZT
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٧٬٨٠٧٫٥٤ KZT
1 XOF = ٠ KZT
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٧٧٦٤٤
|٠٫٧٧٦٤٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٧٣٥٣٨
|٠٫٧١٨٧٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٧٥١٤٥
|٠٫٧٣٦٨٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٣٪
|٠٫٤٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.More التنج الكازاخستاني info
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