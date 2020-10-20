١ XOF إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٣٤٩٤٩٨٩ الدولار الكايماني

1 KYD = ٧٤١٫٠١٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الكايماني

xof
XOF
kyd
KYD
١ XOF٠٫٠٠١٣٤٩٥ KYD
٥ XOF٠٫٠٠٦٧٤٧٤٩ KYD
١٠ XOF٠٫٠١٣٤٩٥ KYD
٢٥ XOF٠٫٠٣٣٧٣٧٥ KYD
٥٠ XOF٠٫٠٦٧٤٧٤٩ KYD
١٠٠ XOF٠٫١٣٤٩٥ KYD
٥٠٠ XOF٠٫٦٧٤٧٤٩ KYD
١٬٠٠٠ XOF١٫٣٤٩٥ KYD
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٧٤٧٤٩ KYD
١٠٬٠٠٠ XOF١٣٫٤٩٥ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الفرنك الوسط أفريقي

kyd
KYD
xof
XOF
١ KYD٧٤١٫٠١٦ XOF
٥ KYD٣٬٧٠٥٫٠٨ XOF
١٠ KYD٧٬٤١٠٫١٦ XOF
٢٥ KYD١٨٬٥٢٥٫٤ XOF
٥٠ KYD٣٧٬٠٥٠٫٨ XOF
١٠٠ KYD٧٤٬١٠١٫٦ XOF
٥٠٠ KYD٣٧٠٬٥٠٨ XOF
١٬٠٠٠ KYD٧٤١٬٠١٦ XOF
٥٬٠٠٠ KYD٣٬٧٠٥٬٠٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ KYD٧٬٤١٠٬١٦٠ XOF

مخطط XOF إلى KYD

1 XOF = ٠ KYD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٣٦٨٠٠٫٠٠١٣٦٨٠
منخفض
٠٫٠٠١٣٣٧١٠٫٠٠١٣٣٠٧
المتوسط
٠٫٠٠١٣٤٦٦٠٫٠٠١٣٤٧٥
التقلب
٠٫٣٣٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكايماني info

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