١ XOF إلى KMF

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٧٥٠٠٠٠٠٠ الفرنك القمري
1 KMF = ١٫٣٣٣٣٣ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٧٥٠٠٠٠٠٠ الفرنك القمري
1 KMF = ١٫٣٣٣٣٣ XOF
XOF
KMF
|١ XOF
|٠٫٧٥ KMF
|٥ XOF
|٣٫٧٥ KMF
|١٠ XOF
|٧٫٥ KMF
|٢٥ XOF
|١٨٫٧٥ KMF
|٥٠ XOF
|٣٧٫٥ KMF
|١٠٠ XOF
|٧٥ KMF
|٥٠٠ XOF
|٣٧٥ KMF
|١٬٠٠٠ XOF
|٧٥٠ KMF
|٥٬٠٠٠ XOF
|٣٬٧٥٠ KMF
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٧٬٥٠٠ KMF
1 XOF = ٠ KMF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٧٥٠٠٠
|٠٫٧٥٠٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٧٥٠٠٠
|٠٫٧٥٠٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٧٥٠٠٠
|٠٫٧٥٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.More الفرنك القمري info
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