١ XOF إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٧٥٠٠٠٠٠٠ الفرنك القمري

1 KMF = ١٫٣٣٣٣٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك القمري

xof
XOF
kmf
KMF
١ XOF٠٫٧٥ KMF
٥ XOF٣٫٧٥ KMF
١٠ XOF٧٫٥ KMF
٢٥ XOF١٨٫٧٥ KMF
٥٠ XOF٣٧٫٥ KMF
١٠٠ XOF٧٥ KMF
٥٠٠ XOF٣٧٥ KMF
١٬٠٠٠ XOF٧٥٠ KMF
٥٬٠٠٠ XOF٣٬٧٥٠ KMF
١٠٬٠٠٠ XOF٧٬٥٠٠ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الفرنك الوسط أفريقي

kmf
KMF
xof
XOF
١ KMF١٫٣٣٣٣٣ XOF
٥ KMF٦٫٦٦٦٦٧ XOF
١٠ KMF١٣٫٣٣٣٣ XOF
٢٥ KMF٣٣٫٣٣٣٣ XOF
٥٠ KMF٦٦٫٦٦٦٧ XOF
١٠٠ KMF١٣٣٫٣٣٣ XOF
٥٠٠ KMF٦٦٦٫٦٦٧ XOF
١٬٠٠٠ KMF١٬٣٣٣٫٣٣ XOF
٥٬٠٠٠ KMF٦٬٦٦٦٫٦٧ XOF
١٠٬٠٠٠ KMF١٣٬٣٣٣٫٣ XOF

مخطط XOF إلى KMF

1 XOF = ٠ KMF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٥٠٠٠٠٫٧٥٠٠٠
منخفض
٠٫٧٥٠٠٠٠٫٧٥٠٠٠
المتوسط
٠٫٧٥٠٠٠٠٫٧٥٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

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