١ XOF إلى KGS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٤١٧٤٤٩٤ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٧٫٠٥٤٩٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى السوم القيرغيزستاني

xof
XOF
kgs
KGS
١ XOF٠٫١٤١٧٤٥ KGS
٥ XOF٠٫٧٠٨٧٢٥ KGS
١٠ XOF١٫٤١٧٤٥ KGS
٢٥ XOF٣٫٥٤٣٦٢ KGS
٥٠ XOF٧٫٠٨٧٢٥ KGS
١٠٠ XOF١٤٫١٧٤٥ KGS
٥٠٠ XOF٧٠٫٨٧٢٥ KGS
١٬٠٠٠ XOF١٤١٫٧٤٥ KGS
٥٬٠٠٠ XOF٧٠٨٫٧٢٥ KGS
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٤١٧٫٤٥ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

kgs
KGS
xof
XOF
١ KGS٧٫٠٥٤٩٣ XOF
٥ KGS٣٥٫٢٧٤٦ XOF
١٠ KGS٧٠٫٥٤٩٣ XOF
٢٥ KGS١٧٦٫٣٧٣ XOF
٥٠ KGS٣٥٢٫٧٤٦ XOF
١٠٠ KGS٧٠٥٫٤٩٣ XOF
٥٠٠ KGS٣٬٥٢٧٫٤٦ XOF
١٬٠٠٠ KGS٧٬٠٥٤٫٩٣ XOF
٥٬٠٠٠ KGS٣٥٬٢٧٤٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ KGS٧٠٬٥٤٩٫٣ XOF

مخطط XOF إلى KGS

1 XOF = ٠ KGS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤٥٨٢٠٫١٤٧٦٩
منخفض
٠٫١٤٠٧٩٠٫١٤٠٧٩
المتوسط
٠٫١٤٢٧٩٠٫١٤٤٥٦
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

More السوم القيرغيزستاني info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings