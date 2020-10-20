١ XOF إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٢٧٣٠٧١٤ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ٤٫٣٩٩٣٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرونا الأيسلندية

xof
XOF
isk
ISK
١ XOF٠٫٢٢٧٣٠٧ ISK
٥ XOF١٫١٣٦٥٤ ISK
١٠ XOF٢٫٢٧٣٠٧ ISK
٢٥ XOF٥٫٦٨٢٦٨ ISK
٥٠ XOF١١٫٣٦٥٤ ISK
١٠٠ XOF٢٢٫٧٣٠٧ ISK
٥٠٠ XOF١١٣٫٦٥٤ ISK
١٬٠٠٠ XOF٢٢٧٫٣٠٧ ISK
٥٬٠٠٠ XOF١٬١٣٦٫٥٤ ISK
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٢٧٣٫٠٧ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى الفرنك الوسط أفريقي

isk
ISK
xof
XOF
١ ISK٤٫٣٩٩٣٣ XOF
٥ ISK٢١٫٩٩٦٧ XOF
١٠ ISK٤٣٫٩٩٣٣ XOF
٢٥ ISK١٠٩٫٩٨٣ XOF
٥٠ ISK٢١٩٫٩٦٧ XOF
١٠٠ ISK٤٣٩٫٩٣٣ XOF
٥٠٠ ISK٢٬١٩٩٫٦٧ XOF
١٬٠٠٠ ISK٤٬٣٩٩٫٣٣ XOF
٥٬٠٠٠ ISK٢١٬٩٩٦٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ ISK٤٣٬٩٩٣٫٣ XOF

مخطط XOF إلى ISK

1 XOF = ٠ ISK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٨٢٩٠٫٢٣٠١٤
منخفض
٠٫٢٢٦٧٠٠٫٢٢٦٧٠
المتوسط
٠٫٢٢٧٥٥٠٫٢٢٨٥٢
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا الأيسلندية info

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