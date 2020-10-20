١ XOF إلى IRR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٦٩٫٣٦٠٢٩٥ الريال الإيراني

1 IRR = ٠٫٠١٤٤١٧٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال الإيراني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال الإيراني

xof
XOF
irr
IRR
١ XOF٦٩٫٣٦٠٣ IRR
٥ XOF٣٤٦٫٨٠١ IRR
١٠ XOF٦٩٣٫٦٠٣ IRR
٢٥ XOF١٬٧٣٤٫٠١ IRR
٥٠ XOF٣٬٤٦٨٫٠١ IRR
١٠٠ XOF٦٬٩٣٦٫٠٣ IRR
٥٠٠ XOF٣٤٬٦٨٠٫١ IRR
١٬٠٠٠ XOF٦٩٬٣٦٠٫٣ IRR
٥٬٠٠٠ XOF٣٤٦٬٨٠١ IRR
١٠٬٠٠٠ XOF٦٩٣٬٦٠٣ IRR

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الوسط أفريقي

irr
IRR
xof
XOF
١ IRR٠٫٠١٤٤١٧٥ XOF
٥ IRR٠٫٠٧٢٠٨٧٤ XOF
١٠ IRR٠٫١٤٤١٧٥ XOF
٢٥ IRR٠٫٣٦٠٤٣٧ XOF
٥٠ IRR٠٫٧٢٠٨٧٤ XOF
١٠٠ IRR١٫٤٤١٧٥ XOF
٥٠٠ IRR٧٫٢٠٨٧٤ XOF
١٬٠٠٠ IRR١٤٫٤١٧٥ XOF
٥٬٠٠٠ IRR٧٢٫٠٨٧٤ XOF
١٠٬٠٠٠ IRR١٤٤٫١٧٥ XOF

مخطط XOF إلى IRR

1 XOF = ٠ IRR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال الإيراني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٠٫٤٥٢٧٠٫٤٥٢
منخفض
٦٨٫٤٨٩٦٧٫٧٧٣
المتوسط
٦٩٫٢١٥٦٩٫٠١٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info

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