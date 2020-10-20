١ XOF إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫١٥١٣٤٥٥ الدينار العراقي

1 IQD = ٠٫٤٦٤٨٢٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار العراقي

xof
XOF
iqd
IQD
١ XOF٢٫١٥١٣٥ IQD
٥ XOF١٠٫٧٥٦٧ IQD
١٠ XOF٢١٫٥١٣٥ IQD
٢٥ XOF٥٣٫٧٨٣٦ IQD
٥٠ XOF١٠٧٫٥٦٧ IQD
١٠٠ XOF٢١٥٫١٣٥ IQD
٥٠٠ XOF١٬٠٧٥٫٦٧ IQD
١٬٠٠٠ XOF٢٬١٥١٫٣٥ IQD
٥٬٠٠٠ XOF١٠٬٧٥٦٫٧ IQD
١٠٬٠٠٠ XOF٢١٬٥١٣٫٥ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى الفرنك الوسط أفريقي

iqd
IQD
xof
XOF
١ IQD٠٫٤٦٤٨٢٥ XOF
٥ IQD٢٫٣٢٤١٣ XOF
١٠ IQD٤٫٦٤٨٢٥ XOF
٢٥ IQD١١٫٦٢٠٦ XOF
٥٠ IQD٢٣٫٢٤١٣ XOF
١٠٠ IQD٤٦٫٤٨٢٥ XOF
٥٠٠ IQD٢٣٢٫٤١٣ XOF
١٬٠٠٠ IQD٤٦٤٫٨٢٥ XOF
٥٬٠٠٠ IQD٢٬٣٢٤٫١٣ XOF
١٠٬٠٠٠ IQD٤٬٦٤٨٫٢٥ XOF

مخطط XOF إلى IQD

1 XOF = ٠ IQD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٧٤٨٢٫١٧٤٨
منخفض
٢٫١٣٢٤٢٫١٢٠٠
المتوسط
٢٫١٤٧٤٢٫١٤٩٢
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

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