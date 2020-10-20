١ XOF إلى HRK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١١٤٨٦٢٧١ الكونا الكرواتية

1 HRK = ٨٧٫٠٦٠٥ XOF

HRK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكونا الكرواتية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكونا الكرواتية

xof
XOF
hrk
HRK
١ XOF٠٫٠١١٤٨٦٣ HRK
٥ XOF٠٫٠٥٧٤٣١٤ HRK
١٠ XOF٠٫١١٤٨٦٣ HRK
٢٥ XOF٠٫٢٨٧١٥٧ HRK
٥٠ XOF٠٫٥٧٤٣١٤ HRK
١٠٠ XOF١٫١٤٨٦٣ HRK
٥٠٠ XOF٥٫٧٤٣١٤ HRK
١٬٠٠٠ XOF١١٫٤٨٦٣ HRK
٥٬٠٠٠ XOF٥٧٫٤٣١٤ HRK
١٠٬٠٠٠ XOF١١٤٫٨٦٣ HRK

حوِّل الكونا الكرواتية إلى الفرنك الوسط أفريقي

hrk
HRK
xof
XOF
١ HRK٨٧٫٠٦٠٥ XOF
٥ HRK٤٣٥٫٣٠٢ XOF
١٠ HRK٨٧٠٫٦٠٥ XOF
٢٥ HRK٢٬١٧٦٫٥١ XOF
٥٠ HRK٤٬٣٥٣٫٠٢ XOF
١٠٠ HRK٨٬٧٠٦٫٠٥ XOF
٥٠٠ HRK٤٣٬٥٣٠٫٢ XOF
١٬٠٠٠ HRK٨٧٬٠٦٠٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ HRK٤٣٥٬٣٠٢ XOF
١٠٬٠٠٠ HRK٨٧٠٬٦٠٥ XOF

مخطط XOF إلى HRK

1 XOF = ٠ HRK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكونا الكرواتية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

More الكونا الكرواتية info

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