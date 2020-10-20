١ XOF إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٢٧٦٩١٩٩ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٧٨٫٣١٣٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكتزل الجواتيمالي

xof
XOF
gtq
GTQ
١ XOF٠٫٠١٢٧٦٩٢ GTQ
٥ XOF٠٫٠٦٣٨٤٦ GTQ
١٠ XOF٠٫١٢٧٦٩٢ GTQ
٢٥ XOF٠٫٣١٩٢٣ GTQ
٥٠ XOF٠٫٦٣٨٤٦ GTQ
١٠٠ XOF١٫٢٧٦٩٢ GTQ
٥٠٠ XOF٦٫٣٨٤٦ GTQ
١٬٠٠٠ XOF١٢٫٧٦٩٢ GTQ
٥٬٠٠٠ XOF٦٣٫٨٤٦ GTQ
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٧٫٦٩٢ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى الفرنك الوسط أفريقي

gtq
GTQ
xof
XOF
١ GTQ٧٨٫٣١٣٤ XOF
٥ GTQ٣٩١٫٥٦٧ XOF
١٠ GTQ٧٨٣٫١٣٤ XOF
٢٥ GTQ١٬٩٥٧٫٨٤ XOF
٥٠ GTQ٣٬٩١٥٫٦٧ XOF
١٠٠ GTQ٧٬٨٣١٫٣٤ XOF
٥٠٠ GTQ٣٩٬١٥٦٫٧ XOF
١٬٠٠٠ GTQ٧٨٬٣١٣٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ GTQ٣٩١٬٥٦٧ XOF
١٠٬٠٠٠ GTQ٧٨٣٬١٣٤ XOF

مخطط XOF إلى GTQ

1 XOF = ٠ GTQ

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٩١٦٠٫٠١٢٩١٦
منخفض
٠٫٠١٢٦٢٩٠٫٠١٢٦٠٠
المتوسط
٠٫٠١٢٧٣٣٠٫٠١٢٧٥١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

More الكتزل الجواتيمالي info

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