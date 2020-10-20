١ XOF إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٤٦٠٠٠٤٣٥ اللاري الجورجي

1 GEL = ٢١٧٫٣٨٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اللاري الجورجي

xof
XOF
gel
GEL
١ XOF٠٫٠٠٤٦٠٠٠٤ GEL
٥ XOF٠٫٠٢٣٠٠٠٢ GEL
١٠ XOF٠٫٠٤٦٠٠٠٤ GEL
٢٥ XOF٠٫١١٥٠٠١ GEL
٥٠ XOF٠٫٢٣٠٠٠٢ GEL
١٠٠ XOF٠٫٤٦٠٠٠٤ GEL
٥٠٠ XOF٢٫٣٠٠٠٢ GEL
١٬٠٠٠ XOF٤٫٦٠٠٠٤ GEL
٥٬٠٠٠ XOF٢٣٫٠٠٠٢ GEL
١٠٬٠٠٠ XOF٤٦٫٠٠٠٤ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الفرنك الوسط أفريقي

gel
GEL
xof
XOF
١ GEL٢١٧٫٣٨٩ XOF
٥ GEL١٬٠٨٦٫٩٥ XOF
١٠ GEL٢٬١٧٣٫٨٩ XOF
٢٥ GEL٥٬٤٣٤٫٧٣ XOF
٥٠ GEL١٠٬٨٦٩٫٥ XOF
١٠٠ GEL٢١٬٧٣٨٫٩ XOF
٥٠٠ GEL١٠٨٬٦٩٥ XOF
١٬٠٠٠ GEL٢١٧٬٣٨٩ XOF
٥٬٠٠٠ GEL١٬٠٨٦٬٩٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ GEL٢٬١٧٣٬٨٩٠ XOF

مخطط XOF إلى GEL

1 XOF = ٠ GEL

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٧٢٢٦٠٫٠٠٤٧٢٢٦
منخفض
٠٫٠٠٤٥٦٢١٠٫٠٠٤٣١٩٠
المتوسط
٠٫٠٠٤٦٣٣٩٠٫٠٠٤٥٠٢١
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

More اللاري الجورجي info

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