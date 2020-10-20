١ XOF إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٢٦٥٧٤٣٠٥٠٤٤٤ Polkadot

1 DOT = ٣٬٧٦٣٫٠٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Polkadot

xof
XOF
dot
DOT
١ XOF٠٫٠٠٠٢٦٥٧٤٣ DOT
٥ XOF٠٫٠٠١٣٢٨٧٢ DOT
١٠ XOF٠٫٠٠٢٦٥٧٤٣ DOT
٢٥ XOF٠٫٠٠٦٦٤٣٥٨ DOT
٥٠ XOF٠٫٠١٣٢٨٧٢ DOT
١٠٠ XOF٠٫٠٢٦٥٧٤٣ DOT
٥٠٠ XOF٠٫١٣٢٨٧٢ DOT
١٬٠٠٠ XOF٠٫٢٦٥٧٤٣ DOT
٥٬٠٠٠ XOF١٫٣٢٨٧٢ DOT
١٠٬٠٠٠ XOF٢٫٦٥٧٤٣ DOT

حوِّل Polkadot إلى الفرنك الوسط أفريقي

dot
DOT
xof
XOF
١ DOT٣٬٧٦٣٫٠٣ XOF
٥ DOT١٨٬٨١٥٫٢ XOF
١٠ DOT٣٧٬٦٣٠٫٣ XOF
٢٥ DOT٩٤٬٠٧٥٫٨ XOF
٥٠ DOT١٨٨٬١٥٢ XOF
١٠٠ DOT٣٧٦٬٣٠٣ XOF
٥٠٠ DOT١٬٨٨١٬٥٢٠ XOF
١٬٠٠٠ DOT٣٬٧٦٣٬٠٣٠ XOF
٥٬٠٠٠ DOT١٨٬٨١٥٬٢٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ DOT٣٧٬٦٣٠٬٣٠٠ XOF

مخطط XOF إلى DOT

1 XOF = ٠ DOT

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٩٠٥٦٠٫٠٠٠٢٩٠٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٢٢٩٠٣٠٫٠٠٠١٨٣١١
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٦١٦٧٠٫٠٠٠٢٣٩٤٣
التقلب
٣٫٢٤٪؜٣٫٦٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

More Polkadot info

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