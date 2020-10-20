١ XOF إلى DOP

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٩٦٩٨٥٧٠٣ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ١٠٫٣١٠٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الدومينيكي

xof
XOF
dop
DOP
١ XOF٠٫٠٩٦٩٨٥٧ DOP
٥ XOF٠٫٤٨٤٩٢٩ DOP
١٠ XOF٠٫٩٦٩٨٥٧ DOP
٢٥ XOF٢٫٤٢٤٦٤ DOP
٥٠ XOF٤٫٨٤٩٢٩ DOP
١٠٠ XOF٩٫٦٩٨٥٧ DOP
٥٠٠ XOF٤٨٫٤٩٢٩ DOP
١٬٠٠٠ XOF٩٦٫٩٨٥٧ DOP
٥٬٠٠٠ XOF٤٨٤٫٩٢٩ DOP
١٠٬٠٠٠ XOF٩٦٩٫٨٥٧ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

dop
DOP
xof
XOF
١ DOP١٠٫٣١٠٨ XOF
٥ DOP٥١٫٥٥٤ XOF
١٠ DOP١٠٣٫١٠٨ XOF
٢٥ DOP٢٥٧٫٧٧ XOF
٥٠ DOP٥١٥٫٥٤ XOF
١٠٠ DOP١٬٠٣١٫٠٨ XOF
٥٠٠ DOP٥٬١٥٥٫٤ XOF
١٬٠٠٠ DOP١٠٬٣١٠٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ DOP٥١٬٥٥٤ XOF
١٠٬٠٠٠ DOP١٠٣٬١٠٨ XOF

مخطط XOF إلى DOP

1 XOF = ٠ DOP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٨٦٠٩٠٫٠٩٨٦٠٩
منخفض
٠٫٠٩٦٠٠٣٠٫٠٩٥٠٧٥
المتوسط
٠٫٠٩٧١٥٩٠٫٠٩٦٧١٠
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

More البيزو الدومينيكي info

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