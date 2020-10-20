١ XOF إلى DOP

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٩٦٩٨٥٧٠٣ البيزو الدومينيكي
1 DOP = ١٠٫٣١٠٨ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٩٦٩٨٥٧٠٣ البيزو الدومينيكي
1 DOP = ١٠٫٣١٠٨ XOF
XOF
DOP
|١ XOF
|٠٫٠٩٦٩٨٥٧ DOP
|٥ XOF
|٠٫٤٨٤٩٢٩ DOP
|١٠ XOF
|٠٫٩٦٩٨٥٧ DOP
|٢٥ XOF
|٢٫٤٢٤٦٤ DOP
|٥٠ XOF
|٤٫٨٤٩٢٩ DOP
|١٠٠ XOF
|٩٫٦٩٨٥٧ DOP
|٥٠٠ XOF
|٤٨٫٤٩٢٩ DOP
|١٬٠٠٠ XOF
|٩٦٫٩٨٥٧ DOP
|٥٬٠٠٠ XOF
|٤٨٤٫٩٢٩ DOP
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٩٦٩٫٨٥٧ DOP
1 XOF = ٠ DOP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٩٨٦٠٩
|٠٫٠٩٨٦٠٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٩٦٠٠٣
|٠٫٠٩٥٠٧٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٩٧١٥٩
|٠٫٠٩٦٧١٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤١٪
|٠٫٤٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.More البيزو الدومينيكي info
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