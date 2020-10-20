١ XOF إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٩٨١٦٤٣٦ German Deutsche Mark

1 DEM = ٣٣٥٫٣٨٥ XOF

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى German Deutsche Mark

xof
XOF
dem
DEM
١ XOF٠٫٠٠٢٩٨١٦٤ DEM
٥ XOF٠٫٠١٤٩٠٨٢ DEM
١٠ XOF٠٫٠٢٩٨١٦٤ DEM
٢٥ XOF٠٫٠٧٤٥٤١١ DEM
٥٠ XOF٠٫١٤٩٠٨٢ DEM
١٠٠ XOF٠٫٢٩٨١٦٤ DEM
٥٠٠ XOF١٫٤٩٠٨٢ DEM
١٬٠٠٠ XOF٢٫٩٨١٦٤ DEM
٥٬٠٠٠ XOF١٤٫٩٠٨٢ DEM
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٫٨١٦٤ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الفرنك الوسط أفريقي

dem
DEM
xof
XOF
١ DEM٣٣٥٫٣٨٥ XOF
٥ DEM١٬٦٧٦٫٩٣ XOF
١٠ DEM٣٬٣٥٣٫٨٥ XOF
٢٥ DEM٨٬٣٨٤٫٦٤ XOF
٥٠ DEM١٦٬٧٦٩٫٣ XOF
١٠٠ DEM٣٣٬٥٣٨٫٥ XOF
٥٠٠ DEM١٦٧٬٦٩٣ XOF
١٬٠٠٠ DEM٣٣٥٬٣٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ DEM١٬٦٧٦٬٩٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ DEM٣٬٣٥٣٬٨٥٠ XOF

مخطط XOF إلى DEM

1 XOF = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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