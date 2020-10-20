١ XOF إلى CUP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٩٤٢٤٠٦٠ البيزو الكوبي

1 CUP = ٢٥٫٣٦٥٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الكوبي

xof
XOF
cup
CUP
١ XOF٠٫٠٣٩٤٢٤١ CUP
٥ XOF٠٫١٩٧١٢ CUP
١٠ XOF٠٫٣٩٤٢٤١ CUP
٢٥ XOF٠٫٩٨٥٦٠٢ CUP
٥٠ XOF١٫٩٧١٢ CUP
١٠٠ XOF٣٫٩٤٢٤١ CUP
٥٠٠ XOF١٩٫٧١٢ CUP
١٬٠٠٠ XOF٣٩٫٤٢٤١ CUP
٥٬٠٠٠ XOF١٩٧٫١٢ CUP
١٠٬٠٠٠ XOF٣٩٤٫٢٤١ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

cup
CUP
xof
XOF
١ CUP٢٥٫٣٦٥٢ XOF
٥ CUP١٢٦٫٨٢٦ XOF
١٠ CUP٢٥٣٫٦٥٢ XOF
٢٥ CUP٦٣٤٫١٣١ XOF
٥٠ CUP١٬٢٦٨٫٢٦ XOF
١٠٠ CUP٢٬٥٣٦٫٥٢ XOF
٥٠٠ CUP١٢٬٦٨٢٫٦ XOF
١٬٠٠٠ CUP٢٥٬٣٦٥٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ CUP١٢٦٬٨٢٦ XOF
١٠٬٠٠٠ CUP٢٥٣٬٦٥٢ XOF

مخطط XOF إلى CUP

1 XOF = ٠ CUP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٩٩١٧٠٫٠٣٩٩١٧
منخفض
٠٫٠٣٨٩٣١٠٫٠٣٨٧٩٦
المتوسط
٠٫٠٣٩٣١٦٠٫٠٣٩٣٤٩
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الكوبي info

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