١ XOF إلى CRC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٨٦٤٥٤٦٠٧ الكولون الكوستاريكي

1 CRC = ١٫١٥٦٦٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكولون الكوستاريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكولون الكوستاريكي

xof
XOF
crc
CRC
١ XOF٠٫٨٦٤٥٤٦ CRC
٥ XOF٤٫٣٢٢٧٣ CRC
١٠ XOF٨٫٦٤٥٤٦ CRC
٢٥ XOF٢١٫٦١٣٧ CRC
٥٠ XOF٤٣٫٢٢٧٣ CRC
١٠٠ XOF٨٦٫٤٥٤٦ CRC
٥٠٠ XOF٤٣٢٫٢٧٣ CRC
١٬٠٠٠ XOF٨٦٤٫٥٤٦ CRC
٥٬٠٠٠ XOF٤٬٣٢٢٫٧٣ CRC
١٠٬٠٠٠ XOF٨٬٦٤٥٫٤٦ CRC

حوِّل الكولون الكوستاريكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

crc
CRC
xof
XOF
١ CRC١٫١٥٦٦٨ XOF
٥ CRC٥٫٧٨٣٣٨ XOF
١٠ CRC١١٫٥٦٦٨ XOF
٢٥ CRC٢٨٫٩١٦٩ XOF
٥٠ CRC٥٧٫٨٣٣٨ XOF
١٠٠ CRC١١٥٫٦٦٨ XOF
٥٠٠ CRC٥٧٨٫٣٣٨ XOF
١٬٠٠٠ CRC١٬١٥٦٫٦٨ XOF
٥٬٠٠٠ CRC٥٬٧٨٣٫٣٨ XOF
١٠٬٠٠٠ CRC١١٬٥٦٦٫٨ XOF

مخطط XOF إلى CRC

1 XOF = ٠ CRC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكولون الكوستاريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٨٠٦٤٠٫٨٨٠٦٤
منخفض
٠٫٨٤٦١٢٠٫٨١١٩٩
المتوسط
٠٫٨٦٠٦١٠٫٨٤٣٤٠
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
crc

CRC - الكولون الكوستاريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون الكوستاريكي هو سعر الصرف للزوج CRC إلى USD. رمز العملة لـ Costa Rican Colones هو CRC. رمز العملة هو ₡.

More الكولون الكوستاريكي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings