١ XOF إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٣٧٤٢٢٩٣ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٧٫٢٧٦٨١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى النغولتروم البوتاني

xof
XOF
btn
BTN
١ XOF٠٫١٣٧٤٢٣ BTN
٥ XOF٠٫٦٨٧١١٥ BTN
١٠ XOF١٫٣٧٤٢٣ BTN
٢٥ XOF٣٫٤٣٥٥٧ BTN
٥٠ XOF٦٫٨٧١١٥ BTN
١٠٠ XOF١٣٫٧٤٢٣ BTN
٥٠٠ XOF٦٨٫٧١١٥ BTN
١٬٠٠٠ XOF١٣٧٫٤٢٣ BTN
٥٬٠٠٠ XOF٦٨٧٫١١٥ BTN
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٣٧٤٫٢٣ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

btn
BTN
xof
XOF
١ BTN٧٫٢٧٦٨١ XOF
٥ BTN٣٦٫٣٨٤ XOF
١٠ BTN٧٢٫٧٦٨١ XOF
٢٥ BTN١٨١٫٩٢ XOF
٥٠ BTN٣٦٣٫٨٤ XOF
١٠٠ BTN٧٢٧٫٦٨١ XOF
٥٠٠ BTN٣٬٦٣٨٫٤ XOF
١٬٠٠٠ BTN٧٬٢٧٦٫٨١ XOF
٥٬٠٠٠ BTN٣٦٬٣٨٤ XOF
١٠٬٠٠٠ BTN٧٢٬٧٦٨٫١ XOF

مخطط XOF إلى BTN

1 XOF = ٠ BTN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٨٧٣٠٫١٣٨٧٣
منخفض
٠٫١٣٦٠٨٠٫١٣٥٢٦
المتوسط
٠٫١٣٦٩١٠٫١٣٦٩١
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

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