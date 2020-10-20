١ XOF إلى BGN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٩٨١٦٤٣٦ الليف البلغاري

1 BGN = ٣٣٥٫٣٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليف البلغاري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليف البلغاري

xof
XOF
bgn
BGN
١ XOF٠٫٠٠٢٩٨١٦٤ BGN
٥ XOF٠٫٠١٤٩٠٨٢ BGN
١٠ XOF٠٫٠٢٩٨١٦٤ BGN
٢٥ XOF٠٫٠٧٤٥٤١١ BGN
٥٠ XOF٠٫١٤٩٠٨٢ BGN
١٠٠ XOF٠٫٢٩٨١٦٤ BGN
٥٠٠ XOF١٫٤٩٠٨٢ BGN
١٬٠٠٠ XOF٢٫٩٨١٦٤ BGN
٥٬٠٠٠ XOF١٤٫٩٠٨٢ BGN
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٫٨١٦٤ BGN

حوِّل الليف البلغاري إلى الفرنك الوسط أفريقي

bgn
BGN
xof
XOF
١ BGN٣٣٥٫٣٨٥ XOF
٥ BGN١٬٦٧٦٫٩٣ XOF
١٠ BGN٣٬٣٥٣٫٨٥ XOF
٢٥ BGN٨٬٣٨٤٫٦٤ XOF
٥٠ BGN١٦٬٧٦٩٫٣ XOF
١٠٠ BGN٣٣٬٥٣٨٫٥ XOF
٥٠٠ BGN١٦٧٬٦٩٣ XOF
١٬٠٠٠ BGN٣٣٥٬٣٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ BGN١٬٦٧٦٬٩٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BGN٣٬٣٥٣٬٨٥٠ XOF

مخطط XOF إلى BGN

1 XOF = ٠ BGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليف البلغاري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
منخفض
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bgn

BGN - الليف البلغاري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليف البلغاري هو سعر الصرف للزوج BGN إلى USD. رمز العملة لـ Bulgarian Leva هو BGN. رمز العملة هو лв.

More الليف البلغاري info

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