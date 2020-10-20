١ XOF إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦١٤٩٧٧٨١ Belgian Franc

1 BEF = ١٦٫٢٦٠٧ XOF

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Belgian Franc

xof
XOF
bef
BEF
١ XOF٠٫٠٦١٤٩٧٨ BEF
٥ XOF٠٫٣٠٧٤٨٩ BEF
١٠ XOF٠٫٦١٤٩٧٨ BEF
٢٥ XOF١٫٥٣٧٤٤ BEF
٥٠ XOF٣٫٠٧٤٨٩ BEF
١٠٠ XOF٦٫١٤٩٧٨ BEF
٥٠٠ XOF٣٠٫٧٤٨٩ BEF
١٬٠٠٠ XOF٦١٫٤٩٧٨ BEF
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٧٫٤٨٩ BEF
١٠٬٠٠٠ XOF٦١٤٫٩٧٨ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي

bef
BEF
xof
XOF
١ BEF١٦٫٢٦٠٧ XOF
٥ BEF٨١٫٣٠٣٧ XOF
١٠ BEF١٦٢٫٦٠٧ XOF
٢٥ BEF٤٠٦٫٥١٩ XOF
٥٠ BEF٨١٣٫٠٣٧ XOF
١٠٠ BEF١٬٦٢٦٫٠٧ XOF
٥٠٠ BEF٨٬١٣٠٫٣٧ XOF
١٬٠٠٠ BEF١٦٬٢٦٠٫٧ XOF
٥٬٠٠٠ BEF٨١٬٣٠٣٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ BEF١٦٢٬٦٠٧ XOF

مخطط XOF إلى BEF

1 XOF = ٠ BEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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