١ XOF إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٤٤٠٨٢٨٦١٦١ Bitcoin Cash

1 BCH = ٢٢٦٬٨٤٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Bitcoin Cash

xof
XOF
bch
BCH
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠٤٤٠٨٢٩ BCH
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٢٢٠٤١٤ BCH
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠٤٤٠٨٢٩ BCH
٢٥ XOF٠٫٠٠٠١١٠٢٠٧ BCH
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٢٢٠٤١٤ BCH
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠٤٤٠٨٢٩ BCH
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٢٢٠٤١٤ BCH
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٤٤٠٨٢٩ BCH
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٢٢٠٤١٤ BCH
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠٤٤٠٨٢٩ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى الفرنك الوسط أفريقي

bch
BCH
xof
XOF
١ BCH٢٢٦٬٨٤٦ XOF
٥ BCH١٬١٣٤٬٢٣٠ XOF
١٠ BCH٢٬٢٦٨٬٤٦٠ XOF
٢٥ BCH٥٬٦٧١٬١٤٠ XOF
٥٠ BCH١١٬٣٤٢٬٣٠٠ XOF
١٠٠ BCH٢٢٬٦٨٤٬٦٠٠ XOF
٥٠٠ BCH١١٣٬٤٢٣٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ BCH٢٢٦٬٨٤٦٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ BCH١٬١٣٤٬٢٣٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BCH٢٬٢٦٨٬٤٦٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى BCH

1 XOF = ٠ BCH

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٤٤٩٤٨٠٫٠٠٠٠٠٤٤٩٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٣٤٧٨٠٫٠٠٠٠٠٢٣٧٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٣٩٢٠٠٠٫٠٠٠٠٠٣٥٢٩٨
التقلب
٣٫٠٣٪؜٣٫٩٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

More Bitcoin Cash info

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