١ XOF إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٣٫٩٨٦٥٤٢ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٠٫٠٧١٤٩٧٣ XOF

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Azerbaijani Manat

xof
XOF
azm
AZM
١ XOF١٣٫٩٨٦٥ AZM
٥ XOF٦٩٫٩٣٢٧ AZM
١٠ XOF١٣٩٫٨٦٥ AZM
٢٥ XOF٣٤٩٫٦٦٤ AZM
٥٠ XOF٦٩٩٫٣٢٧ AZM
١٠٠ XOF١٬٣٩٨٫٦٥ AZM
٥٠٠ XOF٦٬٩٩٣٫٢٧ AZM
١٬٠٠٠ XOF١٣٬٩٨٦٫٥ AZM
٥٬٠٠٠ XOF٦٩٬٩٣٢٫٧ AZM
١٠٬٠٠٠ XOF١٣٩٬٨٦٥ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى الفرنك الوسط أفريقي

azm
AZM
xof
XOF
١ AZM٠٫٠٧١٤٩٧٣ XOF
٥ AZM٠٫٣٥٧٤٨٧ XOF
١٠ AZM٠٫٧١٤٩٧٣ XOF
٢٥ AZM١٫٧٨٧٤٣ XOF
٥٠ AZM٣٫٥٧٤٨٧ XOF
١٠٠ AZM٧٫١٤٩٧٣ XOF
٥٠٠ AZM٣٥٫٧٤٨٧ XOF
١٬٠٠٠ AZM٧١٫٤٩٧٣ XOF
٥٬٠٠٠ AZM٣٥٧٫٤٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ AZM٧١٤٫٩٧٣ XOF

مخطط XOF إلى AZM

1 XOF = ٠ AZM

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٨٢٧٥٠٫٠٠٢٨٢٧٥
منخفض
٠٫٠٠٢٧٦٦٩٠٫٠٠٢٧٥٤٠
المتوسط
٠٫٠٠٢٧٨٨٦٠٫٠٠٢٧٩١١
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

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