١ XOF إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٠٩٧٧٤٤٢ Austrian Schilling

1 ATS = ٤٧٫٦٧٠٣ XOF

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Austrian Schilling

xof
XOF
ats
ATS
١ XOF٠٫٠٢٠٩٧٧٤ ATS
٥ XOF٠٫١٠٤٨٨٧ ATS
١٠ XOF٠٫٢٠٩٧٧٤ ATS
٢٥ XOF٠٫٥٢٤٤٣٦ ATS
٥٠ XOF١٫٠٤٨٨٧ ATS
١٠٠ XOF٢٫٠٩٧٧٤ ATS
٥٠٠ XOF١٠٫٤٨٨٧ ATS
١٬٠٠٠ XOF٢٠٫٩٧٧٤ ATS
٥٬٠٠٠ XOF١٠٤٫٨٨٧ ATS
١٠٬٠٠٠ XOF٢٠٩٫٧٧٤ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى الفرنك الوسط أفريقي

ats
ATS
xof
XOF
١ ATS٤٧٫٦٧٠٣ XOF
٥ ATS٢٣٨٫٣٥١ XOF
١٠ ATS٤٧٦٫٧٠٣ XOF
٢٥ ATS١٬١٩١٫٧٦ XOF
٥٠ ATS٢٬٣٨٣٫٥١ XOF
١٠٠ ATS٤٬٧٦٧٫٠٣ XOF
٥٠٠ ATS٢٣٬٨٣٥٫١ XOF
١٬٠٠٠ ATS٤٧٬٦٧٠٫٣ XOF
٥٬٠٠٠ ATS٢٣٨٬٣٥١ XOF
١٠٬٠٠٠ ATS٤٧٦٬٧٠٣ XOF

مخطط XOF إلى ATS

1 XOF = ٠ ATS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

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