١ XOF إلى ANG

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٢٩٤٩٦٢٣٩ الجيلدر الهولندي
1 ANG = ٣٣٩٫٠٢٦ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٢٩٤٩٦٢٣٩ الجيلدر الهولندي
1 ANG = ٣٣٩٫٠٢٦ XOF
XOF
ANG
|١ XOF
|٠٫٠٠٢٩٤٩٦٢ ANG
|٥ XOF
|٠٫٠١٤٧٤٨١ ANG
|١٠ XOF
|٠٫٠٢٩٤٩٦٢ ANG
|٢٥ XOF
|٠٫٠٧٣٧٤٠٦ ANG
|٥٠ XOF
|٠٫١٤٧٤٨١ ANG
|١٠٠ XOF
|٠٫٢٩٤٩٦٢ ANG
|٥٠٠ XOF
|١٫٤٧٤٨١ ANG
|١٬٠٠٠ XOF
|٢٫٩٤٩٦٢ ANG
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٤٫٧٤٨١ ANG
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٢٩٫٤٩٦٢ ANG
1 XOF = ٠ ANG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٩٨١٩
|٠٫٠٠٢٩٨١٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٩١٤٤
|٠٫٠٠٢٩٠١٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٩٣٧٠
|٠٫٠٠٢٩٣٨٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٥٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.More الجيلدر الهولندي info
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