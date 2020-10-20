١ XOF إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٩٤٩٦٢٣٩ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ٣٣٩٫٠٢٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٤:٥٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجيلدر الهولندي

xof
XOF
ang
ANG
١ XOF٠٫٠٠٢٩٤٩٦٢ ANG
٥ XOF٠٫٠١٤٧٤٨١ ANG
١٠ XOF٠٫٠٢٩٤٩٦٢ ANG
٢٥ XOF٠٫٠٧٣٧٤٠٦ ANG
٥٠ XOF٠٫١٤٧٤٨١ ANG
١٠٠ XOF٠٫٢٩٤٩٦٢ ANG
٥٠٠ XOF١٫٤٧٤٨١ ANG
١٬٠٠٠ XOF٢٫٩٤٩٦٢ ANG
٥٬٠٠٠ XOF١٤٫٧٤٨١ ANG
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٫٤٩٦٢ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ang
ANG
xof
XOF
١ ANG٣٣٩٫٠٢٦ XOF
٥ ANG١٬٦٩٥٫١٣ XOF
١٠ ANG٣٬٣٩٠٫٢٦ XOF
٢٥ ANG٨٬٤٧٥٫٦٦ XOF
٥٠ ANG١٦٬٩٥١٫٣ XOF
١٠٠ ANG٣٣٬٩٠٢٫٦ XOF
٥٠٠ ANG١٦٩٬٥١٣ XOF
١٬٠٠٠ ANG٣٣٩٬٠٢٦ XOF
٥٬٠٠٠ ANG١٬٦٩٥٬١٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ ANG٣٬٣٩٠٬٢٦٠ XOF

مخطط XOF إلى ANG

1 XOF = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٨١٩٠٫٠٠٢٩٨١٩
منخفض
٠٫٠٠٢٩١٤٤٠٫٠٠٢٩٠١٩
المتوسط
٠٫٠٠٢٩٣٧٠٠٫٠٠٢٩٣٨٧
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الهولندي info

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