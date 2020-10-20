١ WST إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٨٫٨٩٤٧٠٣٠ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ٠٫١١٢٤٢٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكواشا الزامبية

wst
WST
zmw
ZMW
١ WST٨٫٨٩٤٧ ZMW
٥ WST٤٤٫٤٧٣٥ ZMW
١٠ WST٨٨٫٩٤٧ ZMW
٢٥ WST٢٢٢٫٣٦٨ ZMW
٥٠ WST٤٤٤٫٧٣٥ ZMW
١٠٠ WST٨٨٩٫٤٧ ZMW
٥٠٠ WST٤٬٤٤٧٫٣٥ ZMW
١٬٠٠٠ WST٨٬٨٩٤٫٧ ZMW
٥٬٠٠٠ WST٤٤٬٤٧٣٫٥ ZMW
١٠٬٠٠٠ WST٨٨٬٩٤٧ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى تالا ساموية

zmw
ZMW
wst
WST
١ ZMW٠٫١١٢٤٢٦ WST
٥ ZMW٠٫٥٦٢١٣٢ WST
١٠ ZMW١٫١٢٤٢٦ WST
٢٥ ZMW٢٫٨١٠٦٦ WST
٥٠ ZMW٥٫٦٢١٣٢ WST
١٠٠ ZMW١١٫٢٤٢٦ WST
٥٠٠ ZMW٥٦٫٢١٣٢ WST
١٬٠٠٠ ZMW١١٢٫٤٢٦ WST
٥٬٠٠٠ ZMW٥٦٢٫١٣٢ WST
١٠٬٠٠٠ ZMW١٬١٢٤٫٢٦ WST

مخطط WST إلى ZMW

1 WST = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٧٩٢٤١٠٫٠٥٩
منخفض
٨٫٧٦٩٠٨٫٧٦٩٠
المتوسط
٩٫٤٢٥٤٩٫٤٥٨١
التقلب
١٫٣٢٪؜١٫٨٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

More الكواشا الزامبية info

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jpy

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cny

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