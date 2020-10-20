١ WST إلى ZMK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٨٬٨٩٤٫٧٠٣٠ الكواشا الزامبية

1 ZMK = ٠٫٠٠٠١١٢٤٢٦ WST

ZMK استُبدِلَت بـ ZMW

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكواشا الزامبية

wst
WST
zmk
ZMK
١ WST٨٬٨٩٤٫٧ ZMK
٥ WST٤٤٬٤٧٣٫٥ ZMK
١٠ WST٨٨٬٩٤٧ ZMK
٢٥ WST٢٢٢٬٣٦٨ ZMK
٥٠ WST٤٤٤٬٧٣٥ ZMK
١٠٠ WST٨٨٩٬٤٧٠ ZMK
٥٠٠ WST٤٬٤٤٧٬٣٥٠ ZMK
١٬٠٠٠ WST٨٬٨٩٤٬٧٠٠ ZMK
٥٬٠٠٠ WST٤٤٬٤٧٣٬٥٠٠ ZMK
١٠٬٠٠٠ WST٨٨٬٩٤٧٬٠٠٠ ZMK

حوِّل الكواشا الزامبية إلى تالا ساموية

zmk
ZMK
wst
WST
١ ZMK٠٫٠٠٠١١٢٤٢٦ WST
٥ ZMK٠٫٠٠٠٥٦٢١٣٢ WST
١٠ ZMK٠٫٠٠١١٢٤٢٦ WST
٢٥ ZMK٠٫٠٠٢٨١٠٦٦ WST
٥٠ ZMK٠٫٠٠٥٦٢١٣٢ WST
١٠٠ ZMK٠٫٠١١٢٤٢٦ WST
٥٠٠ ZMK٠٫٠٥٦٢١٣٢ WST
١٬٠٠٠ ZMK٠٫١١٢٤٢٦ WST
٥٬٠٠٠ ZMK٠٫٥٦٢١٣٢ WST
١٠٬٠٠٠ ZMK١٫١٢٤٢٦ WST

مخطط WST إلى ZMK

1 WST = ٠ ZMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٧٩٢٤١٠٫٠٥٩
منخفض
٨٫٧٦٩٠٨٫٧٦٩٠
المتوسط
٩٫٤٢٥٤٩٫٤٥٨١
التقلب
١٫٣٢٪؜١٫٨٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
zmk

ZMK - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMK إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMK.

More الكواشا الزامبية info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings