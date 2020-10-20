١ WST إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

‏٠٫٠٠٠٣٦٠٦٥٤٨٥١٧١٦ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٢٬٧٧٢٫٧٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى أوقية بلاتينيوم

wst
WST
xpt
XPT
١ WST٠٫٠٠٠٣٦٠٦٥٥ XPT
٥ WST٠٫٠٠١٨٠٣٢٧ XPT
١٠ WST٠٫٠٠٣٦٠٦٥٥ XPT
٢٥ WST٠٫٠٠٩٠١٦٣٧ XPT
٥٠ WST٠٫٠١٨٠٣٢٧ XPT
١٠٠ WST٠٫٠٣٦٠٦٥٥ XPT
٥٠٠ WST٠٫١٨٠٣٢٧ XPT
١٬٠٠٠ WST٠٫٣٦٠٦٥٥ XPT
٥٬٠٠٠ WST١٫٨٠٣٢٧ XPT
١٠٬٠٠٠ WST٣٫٦٠٦٥٥ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى تالا ساموية

xpt
XPT
wst
WST
١ XPT٢٬٧٧٢٫٧٣ WST
٥ XPT١٣٬٨٦٣٫٧ WST
١٠ XPT٢٧٬٧٢٧٫٣ WST
٢٥ XPT٦٩٬٣١٨٫٤ WST
٥٠ XPT١٣٨٬٦٣٧ WST
١٠٠ XPT٢٧٧٬٢٧٣ WST
٥٠٠ XPT١٬٣٨٦٬٣٧٠ WST
١٬٠٠٠ XPT٢٬٧٧٢٬٧٣٠ WST
٥٬٠٠٠ XPT١٣٬٨٦٣٬٧٠٠ WST
١٠٬٠٠٠ XPT٢٧٬٧٢٧٬٣٠٠ WST

مخطط WST إلى XPT

1 WST = ٠ XPT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٠٩٧٩٠٫٠٠٠٤١٥٥٢
منخفض
٠٫٠٠٠٣٥٨٠٦٠٫٠٠٠٣٣٧٩٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٨٠٩٧٠٫٠٠٠٣٨٠٩٦
التقلب
٥٫٠١٪؜٥٫٨٦٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

More أوقية بلاتينيوم info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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