١ WST إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٠٫٣٤٥٣٣٦ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٠٫٠٢٤٧٨٦٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الفرنك الباسيفيكي

wst
WST
xpf
XPF
١ WST٤٠٫٣٤٥٣ XPF
٥ WST٢٠١٫٧٢٧ XPF
١٠ WST٤٠٣٫٤٥٣ XPF
٢٥ WST١٬٠٠٨٫٦٣ XPF
٥٠ WST٢٬٠١٧٫٢٧ XPF
١٠٠ WST٤٬٠٣٤٫٥٣ XPF
٥٠٠ WST٢٠٬١٧٢٫٧ XPF
١٬٠٠٠ WST٤٠٬٣٤٥٫٣ XPF
٥٬٠٠٠ WST٢٠١٬٧٢٧ XPF
١٠٬٠٠٠ WST٤٠٣٬٤٥٣ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى تالا ساموية

xpf
XPF
wst
WST
١ XPF٠٫٠٢٤٧٨٦ WST
٥ XPF٠٫١٢٣٩٣ WST
١٠ XPF٠٫٢٤٧٨٦ WST
٢٥ XPF٠٫٦١٩٦٥ WST
٥٠ XPF١٫٢٣٩٣ WST
١٠٠ XPF٢٫٤٧٨٦ WST
٥٠٠ XPF١٢٫٣٩٣ WST
١٬٠٠٠ XPF٢٤٫٧٨٦ WST
٥٬٠٠٠ XPF١٢٣٫٩٣ WST
١٠٬٠٠٠ XPF٢٤٧٫٨٦ WST

مخطط WST إلى XPF

1 WST = ٠ XPF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٠٫٩٠١٤١٫٧١٤
منخفض
٤٠٫٠١٢٣٩٫٩٤٨
المتوسط
٤٠٫٦١٤٤٠٫٤٣٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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jpy

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cad

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aud

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cny

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