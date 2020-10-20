١ WST إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٩٨٦١٩٠٣٦ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ١٫٠١٤٠٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى دولار شرق الكاريبي

wst
WST
xcd
XCD
١ WST٠٫٩٨٦١٩ XCD
٥ WST٤٫٩٣٠٩٥ XCD
١٠ WST٩٫٨٦١٩ XCD
٢٥ WST٢٤٫٦٥٤٨ XCD
٥٠ WST٤٩٫٣٠٩٥ XCD
١٠٠ WST٩٨٫٦١٩ XCD
٥٠٠ WST٤٩٣٫٠٩٥ XCD
١٬٠٠٠ WST٩٨٦٫١٩ XCD
٥٬٠٠٠ WST٤٬٩٣٠٫٩٥ XCD
١٠٬٠٠٠ WST٩٬٨٦١٫٩ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى تالا ساموية

xcd
XCD
wst
WST
١ XCD١٫٠١٤ WST
٥ XCD٥٫٠٧٠٠٢ WST
١٠ XCD١٠٫١٤ WST
٢٥ XCD٢٥٫٣٥٠١ WST
٥٠ XCD٥٠٫٧٠٠٢ WST
١٠٠ XCD١٠١٫٤ WST
٥٠٠ XCD٥٠٧٫٠٠٢ WST
١٬٠٠٠ XCD١٬٠١٤ WST
٥٬٠٠٠ XCD٥٬٠٧٠٫٠٢ WST
١٠٬٠٠٠ XCD١٠٬١٤٠ WST

مخطط WST إلى XCD

1 WST = ٠ XCD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٩٣٥١١٫٠٠٦٧
منخفض
٠٫٩٨٢٨٧٠٫٩٧٠٠٨
المتوسط
٠٫٩٨٨٩٢٠٫٩٨٥٤١
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info

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