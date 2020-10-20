١ WST إلى XCD

١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٩٨٦١٩٠٣٦ دولار شرق الكاريبي
1 XCD = ١٫٠١٤٠٠ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٩٨٦١٩٠٣٦ دولار شرق الكاريبي
1 XCD = ١٫٠١٤٠٠ WST
WST
XCD
|١ WST
|٠٫٩٨٦١٩ XCD
|٥ WST
|٤٫٩٣٠٩٥ XCD
|١٠ WST
|٩٫٨٦١٩ XCD
|٢٥ WST
|٢٤٫٦٥٤٨ XCD
|٥٠ WST
|٤٩٫٣٠٩٥ XCD
|١٠٠ WST
|٩٨٫٦١٩ XCD
|٥٠٠ WST
|٤٩٣٫٠٩٥ XCD
|١٬٠٠٠ WST
|٩٨٦٫١٩ XCD
|٥٬٠٠٠ WST
|٤٬٩٣٠٫٩٥ XCD
|١٠٬٠٠٠ WST
|٩٬٨٦١٫٩ XCD
1 WST = ٠ XCD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٩٩٣٥١
|١٫٠٠٦٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٩٨٢٨٧
|٠٫٩٧٠٠٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٩٨٨٩٢
|٠٫٩٨٥٤١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٥٪
|٠٫٧٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
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