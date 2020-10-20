١ WST إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

‏٠٫٠١٢٠٢٢١٢١٩١١٠١٣ أوقية فضة

1 XAG = ٨٣٫١٨٠٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى أوقية فضة

wst
WST
xag
XAG
١ WST٠٫٠١٢٠٢٢١ XAG
٥ WST٠٫٠٦٠١١٠٦ XAG
١٠ WST٠٫١٢٠٢٢١ XAG
٢٥ WST٠٫٣٠٠٥٥٣ XAG
٥٠ WST٠٫٦٠١١٠٦ XAG
١٠٠ WST١٫٢٠٢٢١ XAG
٥٠٠ WST٦٫٠١١٠٦ XAG
١٬٠٠٠ WST١٢٫٠٢٢١ XAG
٥٬٠٠٠ WST٦٠٫١١٠٦ XAG
١٠٬٠٠٠ WST١٢٠٫٢٢١ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى تالا ساموية

xag
XAG
wst
WST
١ XAG٨٣٫١٨ WST
٥ XAG٤١٥٫٩ WST
١٠ XAG٨٣١٫٨ WST
٢٥ XAG٢٬٠٧٩٫٥ WST
٥٠ XAG٤٬١٥٩ WST
١٠٠ XAG٨٬٣١٨ WST
٥٠٠ XAG٤١٬٥٩٠ WST
١٬٠٠٠ XAG٨٣٬١٨٠ WST
٥٬٠٠٠ XAG٤١٥٬٩٠٠ WST
١٠٬٠٠٠ XAG٨٣١٬٨٠٠ WST

مخطط WST إلى XAG

1 WST = ٠ XAG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٧٠٤٠٫٠١٣٧٣٣
منخفض
٠٫٠١١٧١٢٠٫٠١١٤١٢
المتوسط
٠٫٠١٢٣٨٥٠٫٠١٢٦١١
التقلب
٢٫٢٩٪؜٢٫١٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

More أوقية فضة info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings