١ WST إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٩٬٣٧٩٫٨٧١٧ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ٠٫٠٠٠١٠٦٦١١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدونغ الفيتنامي

wst
WST
vnd
VND
١ WST٩٬٣٧٩٫٨٧ VND
٥ WST٤٦٬٨٩٩٫٤ VND
١٠ WST٩٣٬٧٩٨٫٧ VND
٢٥ WST٢٣٤٬٤٩٧ VND
٥٠ WST٤٦٨٬٩٩٤ VND
١٠٠ WST٩٣٧٬٩٨٧ VND
٥٠٠ WST٤٬٦٨٩٬٩٤٠ VND
١٬٠٠٠ WST٩٬٣٧٩٬٨٧٠ VND
٥٬٠٠٠ WST٤٦٬٨٩٩٬٤٠٠ VND
١٠٬٠٠٠ WST٩٣٬٧٩٨٬٧٠٠ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى تالا ساموية

vnd
VND
wst
WST
١ VND٠٫٠٠٠١٠٦٦١١ WST
٥ VND٠٫٠٠٠٥٣٣٠٥٦ WST
١٠ VND٠٫٠٠١٠٦٦١١ WST
٢٥ VND٠٫٠٠٢٦٦٥٢٨ WST
٥٠ VND٠٫٠٠٥٣٣٠٥٦ WST
١٠٠ VND٠٫٠١٠٦٦١١ WST
٥٠٠ VND٠٫٠٥٣٣٠٥٦ WST
١٬٠٠٠ VND٠٫١٠٦٦١١ WST
٥٬٠٠٠ VND٠٫٥٣٣٠٥٦ WST
١٠٬٠٠٠ VND١٫٠٦٦١١ WST

مخطط WST إلى VND

1 WST = ٠ VND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٬٤٣٢٫٣٩٬٤٩١٫١
منخفض
٩٬٢٥٠٫٣٩٬٠٠٨٫٧
المتوسط
٩٬٣٢١٫٣٩٬٢٦٢٫٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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