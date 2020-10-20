١ WST إلى VND

١٫٠٠ تالا ساموية =
٩٬٣٧٩٫٨٧١٧ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠٠٠١٠٦٦١١ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٩٬٣٧٩٫٨٧١٧ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠٠٠١٠٦٦١١ WST
WST
VND
|١ WST
|٩٬٣٧٩٫٨٧ VND
|٥ WST
|٤٦٬٨٩٩٫٤ VND
|١٠ WST
|٩٣٬٧٩٨٫٧ VND
|٢٥ WST
|٢٣٤٬٤٩٧ VND
|٥٠ WST
|٤٦٨٬٩٩٤ VND
|١٠٠ WST
|٩٣٧٬٩٨٧ VND
|٥٠٠ WST
|٤٬٦٨٩٬٩٤٠ VND
|١٬٠٠٠ WST
|٩٬٣٧٩٬٨٧٠ VND
|٥٬٠٠٠ WST
|٤٦٬٨٩٩٬٤٠٠ VND
|١٠٬٠٠٠ WST
|٩٣٬٧٩٨٬٧٠٠ VND
1 WST = ٠ VND
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٬٤٣٢٫٣
|٩٬٤٩١٫١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٬٢٥٠٫٣
|٩٬٠٠٨٫٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٩٬٣٢١٫٣
|٩٬٢٦٢٫٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٤٪
|٠٫٧٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.More الدونغ الفيتنامي info
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