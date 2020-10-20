١ WST إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٤٫٧١٩٠٩٥ بيزو أورجواي

1 UYU = ٠٫٠٦٧٩٣٩٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى بيزو أورجواي

wst
WST
uyu
UYU
١ WST١٤٫٧١٨١ UYU
٥ WST٧٣٫٥٩٠٣ UYU
١٠ WST١٤٧٫١٨١ UYU
٢٥ WST٣٦٧٫٩٥١ UYU
٥٠ WST٧٣٥٫٩٠٣ UYU
١٠٠ WST١٬٤٧١٫٨١ UYU
٥٠٠ WST٧٬٣٥٩٫٠٣ UYU
١٬٠٠٠ WST١٤٬٧١٨٫١ UYU
٥٬٠٠٠ WST٧٣٬٥٩٠٫٣ UYU
١٠٬٠٠٠ WST١٤٧٬١٨١ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى تالا ساموية

uyu
UYU
wst
WST
١ UYU٠٫٠٦٧٩٤٣٨ WST
٥ UYU٠٫٣٣٩٧١٩ WST
١٠ UYU٠٫٦٧٩٤٣٨ WST
٢٥ UYU١٫٦٩٨٥٩ WST
٥٠ UYU٣٫٣٩٧١٩ WST
١٠٠ UYU٦٫٧٩٤٣٨ WST
٥٠٠ UYU٣٣٫٩٧١٩ WST
١٬٠٠٠ UYU٦٧٫٩٤٣٨ WST
٥٬٠٠٠ UYU٣٣٩٫٧١٩ WST
١٠٬٠٠٠ UYU٦٧٩٫٤٣٨ WST

مخطط WST إلى UYU

1 WST = ٠ UYU

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٧٨١١٤٫٧٨١
منخفض
١٤٫١٧٠١٣٫٧٩٠
المتوسط
١٤٫٣٨٦١٤٫١٤٥
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

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