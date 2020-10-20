١ WST إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٤٫٨١٠٤٨٥ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٠٫٠٦٧٥١٩٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى هيرفانا أوكرانية

wst
WST
uah
UAH
١ WST١٤٫٨١٠٥ UAH
٥ WST٧٤٫٠٥٢٤ UAH
١٠ WST١٤٨٫١٠٥ UAH
٢٥ WST٣٧٠٫٢٦٢ UAH
٥٠ WST٧٤٠٫٥٢٤ UAH
١٠٠ WST١٬٤٨١٫٠٥ UAH
٥٠٠ WST٧٬٤٠٥٫٢٤ UAH
١٬٠٠٠ WST١٤٬٨١٠٫٥ UAH
٥٬٠٠٠ WST٧٤٬٠٥٢٫٤ UAH
١٠٬٠٠٠ WST١٤٨٬١٠٥ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى تالا ساموية

uah
UAH
wst
WST
١ UAH٠٫٠٦٧٥١٩٧ WST
٥ UAH٠٫٣٣٧٥٩٩ WST
١٠ UAH٠٫٦٧٥١٩٧ WST
٢٥ UAH١٫٦٨٧٩٩ WST
٥٠ UAH٣٫٣٧٥٩٩ WST
١٠٠ UAH٦٫٧٥١٩٧ WST
٥٠٠ UAH٣٣٫٧٥٩٩ WST
١٬٠٠٠ UAH٦٧٫٥١٩٧ WST
٥٬٠٠٠ UAH٣٣٧٫٥٩٩ WST
١٠٬٠٠٠ UAH٦٧٥٫١٩٧ WST

مخطط WST إلى UAH

1 WST = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٩٥٨١٥٫١٤١
منخفض
١٤٫٧١٠١٤٫١٢٠
المتوسط
١٤٫٨٣١١٤٫٥٦٦
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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jpy

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cny

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