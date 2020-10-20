١ WST إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٩٦٧٫٥٥٢١٩ الشلن التنزاني

1 TZS = ٠٫٠٠١٠٣٣٥٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الشلن التنزاني

wst
WST
tzs
TZS
١ WST٩٦٧٫٥٥٢ TZS
٥ WST٤٬٨٣٧٫٧٦ TZS
١٠ WST٩٬٦٧٥٫٥٢ TZS
٢٥ WST٢٤٬١٨٨٫٨ TZS
٥٠ WST٤٨٬٣٧٧٫٦ TZS
١٠٠ WST٩٦٬٧٥٥٫٢ TZS
٥٠٠ WST٤٨٣٬٧٧٦ TZS
١٬٠٠٠ WST٩٦٧٬٥٥٢ TZS
٥٬٠٠٠ WST٤٬٨٣٧٬٧٦٠ TZS
١٠٬٠٠٠ WST٩٬٦٧٥٬٥٢٠ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى تالا ساموية

tzs
TZS
wst
WST
١ TZS٠٫٠٠١٠٣٣٥٤ WST
٥ TZS٠٫٠٠٥١٦٧٦٨ WST
١٠ TZS٠٫٠١٠٣٣٥٤ WST
٢٥ TZS٠٫٠٢٥٨٣٨٤ WST
٥٠ TZS٠٫٠٥١٦٧٦٨ WST
١٠٠ TZS٠٫١٠٣٣٥٤ WST
٥٠٠ TZS٠٫٥١٦٧٦٨ WST
١٬٠٠٠ TZS١٫٠٣٣٥٤ WST
٥٬٠٠٠ TZS٥٫١٦٧٦٨ WST
١٠٬٠٠٠ TZS١٠٫٣٣٥٤ WST

مخطط WST إلى TZS

1 WST = ٠ TZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٨١٫٣٣٩٨١٫٣٣
منخفض
٩٤٩٫٣٧٩٢٧٫١٧
المتوسط
٩٦٠٫٠٥٩٤٨٫٤٦
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

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