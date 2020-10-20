١ WST إلى TTD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٤٦٩٣١١٧ الدولار التريندادي

1 TTD = ٠٫٤٠٤٩٧١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار التريندادي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار التريندادي

wst
WST
ttd
TTD
١ WST٢٫٤٦٩٣١ TTD
٥ WST١٢٫٣٤٦٦ TTD
١٠ WST٢٤٫٦٩٣١ TTD
٢٥ WST٦١٫٧٣٢٨ TTD
٥٠ WST١٢٣٫٤٦٦ TTD
١٠٠ WST٢٤٦٫٩٣١ TTD
٥٠٠ WST١٬٢٣٤٫٦٦ TTD
١٬٠٠٠ WST٢٬٤٦٩٫٣١ TTD
٥٬٠٠٠ WST١٢٬٣٤٦٫٦ TTD
١٠٬٠٠٠ WST٢٤٬٦٩٣٫١ TTD

حوِّل الدولار التريندادي إلى تالا ساموية

ttd
TTD
wst
WST
١ TTD٠٫٤٠٤٩٧١ WST
٥ TTD٢٫٠٢٤٨٦ WST
١٠ TTD٤٫٠٤٩٧١ WST
٢٥ TTD١٠٫١٢٤٣ WST
٥٠ TTD٢٠٫٢٤٨٦ WST
١٠٠ TTD٤٠٫٤٩٧١ WST
٥٠٠ TTD٢٠٢٫٤٨٦ WST
١٬٠٠٠ TTD٤٠٤٫٩٧١ WST
٥٬٠٠٠ TTD٢٬٠٢٤٫٨٦ WST
١٠٬٠٠٠ TTD٤٬٠٤٩٫٧١ WST

مخطط WST إلى TTD

1 WST = ٠ TTD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار التريندادي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٩٨٣٢٫٥٣٨٥
منخفض
٢٫٤٧٠١٢٫٤٢٦٧
المتوسط
٢٫٤٨٢٨٢٫٤٧٤٤
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ttd

TTD - الدولار التريندادي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.

More الدولار التريندادي info

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