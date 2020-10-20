١ WST إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٫٨٣٤٩٧٣٩ الكرونا السويدية

1 SEK = ٠٫٢٦٠٧٥٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكرونا السويدية

wst
WST
sek
SEK
١ WST٣٫٨٣٤٩٧ SEK
٥ WST١٩٫١٧٤٩ SEK
١٠ WST٣٨٫٣٤٩٧ SEK
٢٥ WST٩٥٫٨٧٤٣ SEK
٥٠ WST١٩١٫٧٤٩ SEK
١٠٠ WST٣٨٣٫٤٩٧ SEK
٥٠٠ WST١٬٩١٧٫٤٩ SEK
١٬٠٠٠ WST٣٬٨٣٤٫٩٧ SEK
٥٬٠٠٠ WST١٩٬١٧٤٫٩ SEK
١٠٬٠٠٠ WST٣٨٬٣٤٩٫٧ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى تالا ساموية

sek
SEK
wst
WST
١ SEK٠٫٢٦٠٧٥٨ WST
٥ SEK١٫٣٠٣٧٩ WST
١٠ SEK٢٫٦٠٧٥٨ WST
٢٥ SEK٦٫٥١٨٩٥ WST
٥٠ SEK١٣٫٠٣٧٩ WST
١٠٠ SEK٢٦٫٠٧٥٨ WST
٥٠٠ SEK١٣٠٫٣٧٩ WST
١٬٠٠٠ SEK٢٦٠٫٧٥٨ WST
٥٬٠٠٠ SEK١٬٣٠٣٫٧٩ WST
١٠٬٠٠٠ SEK٢٬٦٠٧٫٥٨ WST

مخطط WST إلى SEK

1 WST = ٠ SEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٨٨٧٤٤٫٠٧٠٠
منخفض
٣٫٧٩٦٣٣٫٧٩٦٣
المتوسط
٣٫٨٤٧٦٣٫٨٩٨٦
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٩١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

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