١ WST إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٩٫٥٧٢٥٦٧ الدينار الصربي

1 RSD = ٠٫٠٢٥٢٧٠٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار الصربي

wst
WST
rsd
RSD
١ WST٣٩٫٥٧٢٦ RSD
٥ WST١٩٧٫٨٦٣ RSD
١٠ WST٣٩٥٫٧٢٦ RSD
٢٥ WST٩٨٩٫٣١٤ RSD
٥٠ WST١٬٩٧٨٫٦٣ RSD
١٠٠ WST٣٬٩٥٧٫٢٦ RSD
٥٠٠ WST١٩٬٧٨٦٫٣ RSD
١٬٠٠٠ WST٣٩٬٥٧٢٫٦ RSD
٥٬٠٠٠ WST١٩٧٬٨٦٣ RSD
١٠٬٠٠٠ WST٣٩٥٬٧٢٦ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى تالا ساموية

rsd
RSD
wst
WST
١ RSD٠٫٠٢٥٢٧ WST
٥ RSD٠٫١٢٦٣٥ WST
١٠ RSD٠٫٢٥٢٧ WST
٢٥ RSD٠٫٦٣١٧٥١ WST
٥٠ RSD١٫٢٦٣٥ WST
١٠٠ RSD٢٫٥٢٧ WST
٥٠٠ RSD١٢٫٦٣٥ WST
١٬٠٠٠ RSD٢٥٫٢٧ WST
٥٬٠٠٠ RSD١٢٦٫٣٥ WST
١٠٬٠٠٠ RSD٢٥٢٫٧ WST

مخطط WST إلى RSD

1 WST = ٠ RSD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٠٫١٠٧٤٠٫٩٨٣
منخفض
٣٩٫٢٦١٣٩٫٢١٠
المتوسط
٣٩٫٨٤١٣٩٫٦٨٦
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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