١ WST إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٦٨٣٢٣٣١ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٠٫٥٩٤٠٩٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الليو الجديد الروماني

wst
WST
ron
RON
١ WST١٫٦٨٣٢٣ RON
٥ WST٨٫٤١٦١٧ RON
١٠ WST١٦٫٨٣٢٣ RON
٢٥ WST٤٢٫٠٨٠٨ RON
٥٠ WST٨٤٫١٦١٧ RON
١٠٠ WST١٦٨٫٣٢٣ RON
٥٠٠ WST٨٤١٫٦١٧ RON
١٬٠٠٠ WST١٬٦٨٣٫٢٣ RON
٥٬٠٠٠ WST٨٬٤١٦٫١٧ RON
١٠٬٠٠٠ WST١٦٬٨٣٢٫٣ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى تالا ساموية

ron
RON
wst
WST
١ RON٠٫٥٩٤٠٩٥ WST
٥ RON٢٫٩٧٠٤٧ WST
١٠ RON٥٫٩٤٠٩٥ WST
٢٥ RON١٤٫٨٥٢٤ WST
٥٠ RON٢٩٫٧٠٤٧ WST
١٠٠ RON٥٩٫٤٠٩٥ WST
٥٠٠ RON٢٩٧٫٠٤٧ WST
١٬٠٠٠ RON٥٩٤٫٠٩٥ WST
٥٬٠٠٠ RON٢٬٩٧٠٫٤٧ WST
١٠٬٠٠٠ RON٥٬٩٤٠٫٩٥ WST

مخطط WST إلى RON

1 WST = ٠ RON

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٧٠٦٦١٫٧٤١٧
منخفض
١٫٦٦٨١١٫٦٦٣٢
المتوسط
١٫٦٩٣٧١٫٦٨٦٠
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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