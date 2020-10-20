١ WST إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٣٢٩١١٨٧ الريال القطري

1 QAR = ٠٫٧٥٢٣٧٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الريال القطري

wst
WST
qar
QAR
١ WST١٫٣٢٩١٢ QAR
٥ WST٦٫٦٤٥٥٩ QAR
١٠ WST١٣٫٢٩١٢ QAR
٢٥ WST٣٣٫٢٢٨ QAR
٥٠ WST٦٦٫٤٥٥٩ QAR
١٠٠ WST١٣٢٫٩١٢ QAR
٥٠٠ WST٦٦٤٫٥٥٩ QAR
١٬٠٠٠ WST١٬٣٢٩٫١٢ QAR
٥٬٠٠٠ WST٦٬٦٤٥٫٥٩ QAR
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٢٩١٫٢ QAR

حوِّل الريال القطري إلى تالا ساموية

qar
QAR
wst
WST
١ QAR٠٫٧٥٢٣٧٨ WST
٥ QAR٣٫٧٦١٨٩ WST
١٠ QAR٧٫٥٢٣٧٨ WST
٢٥ QAR١٨٫٨٠٩٥ WST
٥٠ QAR٣٧٫٦١٨٩ WST
١٠٠ QAR٧٥٫٢٣٧٨ WST
٥٠٠ QAR٣٧٦٫١٨٩ WST
١٬٠٠٠ QAR٧٥٢٫٣٧٨ WST
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٧٦١٫٨٩ WST
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٥٢٣٫٧٨ WST

مخطط WST إلى QAR

1 WST = ٠ QAR

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٣٣٨٤١٫٣٥٧١
منخفض
١٫٣٢٤٦١٫٣٠٦٥
المتوسط
١٫٣٣٢٥١٫٣٢٧٨
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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