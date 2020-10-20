١ WST إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٬٧٤٤٫٥٣٤٩ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٠٫٠٠٠٣٦٤٣٦٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى غواراني الباراجواي

wst
WST
pyg
PYG
١ WST٢٬٧٤٤٫٥٣ PYG
٥ WST١٣٬٧٢٢٫٧ PYG
١٠ WST٢٧٬٤٤٥٫٣ PYG
٢٥ WST٦٨٬٦١٣٫٤ PYG
٥٠ WST١٣٧٬٢٢٧ PYG
١٠٠ WST٢٧٤٬٤٥٣ PYG
٥٠٠ WST١٬٣٧٢٬٢٧٠ PYG
١٬٠٠٠ WST٢٬٧٤٤٬٥٣٠ PYG
٥٬٠٠٠ WST١٣٬٧٢٢٬٧٠٠ PYG
١٠٬٠٠٠ WST٢٧٬٤٤٥٬٣٠٠ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى تالا ساموية

pyg
PYG
wst
WST
١ PYG٠٫٠٠٠٣٦٤٣٦ WST
٥ PYG٠٫٠٠١٨٢١٨ WST
١٠ PYG٠٫٠٠٣٦٤٣٦ WST
٢٥ PYG٠٫٠٠٩١٠٩٠١ WST
٥٠ PYG٠٫٠١٨٢١٨ WST
١٠٠ PYG٠٫٠٣٦٤٣٦ WST
٥٠٠ PYG٠٫١٨٢١٨ WST
١٬٠٠٠ PYG٠٫٣٦٤٣٦ WST
٥٬٠٠٠ PYG١٫٨٢١٨ WST
١٠٬٠٠٠ PYG٣٫٦٤٣٦ WST

مخطط WST إلى PYG

1 WST = ٠ PYG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٬٧٨٠٫٩٢٬٨٢٢٫٢
منخفض
٢٬٧٣٦٫٢٢٬٦٥٧٫٣
المتوسط
٢٬٧٥٦٫٣٢٬٧٢٨٫٨
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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